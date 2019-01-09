ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

惡地、花海構成絕妙畫面！「免費花海秘境」台中后里也有

點評：好夢幻！！
ETtoday旅遊雲

▲台中市后里區波斯菊花海。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲后里區波斯菊花海開得正美，圖為1/6花況。（圖／IG@molly888666提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

中社觀光花市以種植四季花卉聞名，但如果不想花錢，在附近就有免費秘境可賞波斯菊花海，大片粉嫩花朵隨風搖曳，以火炎山作背景，彷彿身在異國油畫中，美得不可思議。

▲台中市后里區波斯菊花海。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲位在后里尾社路附近的花海藏身農田之間。

后里區一帶有很多片波斯菊花海，現在正值季節。位在尾社路附近的花海藏身農田之間，綠色稻田、深淺不一的粉紅色花朵為近景，中景為成排綠樹，遠方巍峨壯觀的火炎山做陪襯，畫面中各種色彩元素齊全，按下快門，能輕易捕捉動人的一瞬。

▲台中市后里區波斯菊花海。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲綠色稻田、深淺不一的粉紅色花朵為近景，中景為成排綠樹，遠方巍峨壯觀的火炎山做陪襯，畫面美不勝收。

特別提醒大家，波斯菊花海為農民私有土地，若要進去拍美照，請記得勿踐踏到農作物，讓美景永續保存下去。

▲台中市后里區波斯菊花海。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲若要進去拍美照，請記得勿踐踏到農作物，讓美景永續保存下去。

此花海秘境離苗栗三義火炎山不遠，若是開車也可一道順遊，海拔雖只有600公尺，但也是台灣小百岳之一，攻頂能將台中平原風景一覽無遺。網友Molly建議，可以往 2K大峽谷這邊上山會比較壯觀，記得要走到三角點3K才不虛此行，並建議把車停在24.3581040, 120.7366850這個點，下車對面就是登山口了。

▲台中市后里區波斯菊花海。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲苗栗三義火炎山可一道順遊，海拔雖只有600公尺，但也是台灣小百岳之一。

台中市后里區波斯菊花海
位置：台中市后里區尾社路附近
座標：24.335010,120.723695

關鍵字： 台中旅遊 后里區旅遊 花海旅遊 賞花旅遊 波斯菊花海

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

推薦閱讀

南投最後一片秘境！冬春限定「滿江紅奇景」如巨幅抽象畫

首波梅花在這裡！南投仁愛2處「梅花海秘境」免費參觀

台南人氣「牛奶鍋燒意麵」台中展店！買一送一最後一天

未開幕先轟動！花蓮瑞穗2萬坪「南歐莊園城堡」完整解秘

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

微風南山各樓層餐飲品牌全攻略

高雄駁二「棧庫群」開放新景點超好拍

苗栗炮仗花開了！朝聖黃金瀑布花海

第一次就上手的湖景輕露營

微風南山開幕這10家「買一送一」

新景點！解秘瑞穗「南歐莊園城堡」

新莊超霸氣草莓蛋糕　草莓多到炸出來

香港最好吃素食餐廳「心齋」登台　

泰國落地簽證免費延長至4月30日

熱門行程

最新新聞更多

高雄滿益疊海鮮十種新鮮漁獲現蒸

台中「免費花海秘境」背景是火炎山

好吃好逛溫泉小鎮「湯布院」散步散策

花蓮瑞穗春天酒店4大房型搶先看

DANCINGCRAB商業午餐480..

衛武營登上衛報評選全球熱門旅遊地

台鐵宣布春節多開8列實名制自強號！

貓空新開夜景餐廳有「水上包廂」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366