惡地、花海構成絕妙畫面！「免費花海秘境」台中后里也有

點評：好夢幻！！

▲后里區波斯菊花海開得正美，圖為1/6花況。（圖／IG@molly888666提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

中社觀光花市以種植四季花卉聞名，但如果不想花錢，在附近就有免費秘境可賞波斯菊花海，大片粉嫩花朵隨風搖曳，以火炎山作背景，彷彿身在異國油畫中，美得不可思議。

▲位在后里尾社路附近的花海藏身農田之間。

后里區一帶有很多片波斯菊花海，現在正值季節。位在尾社路附近的花海藏身農田之間，綠色稻田、深淺不一的粉紅色花朵為近景，中景為成排綠樹，遠方巍峨壯觀的火炎山做陪襯，畫面中各種色彩元素齊全，按下快門，能輕易捕捉動人的一瞬。

▲綠色稻田、深淺不一的粉紅色花朵為近景，中景為成排綠樹，遠方巍峨壯觀的火炎山做陪襯，畫面美不勝收。

特別提醒大家，波斯菊花海為農民私有土地，若要進去拍美照，請記得勿踐踏到農作物，讓美景永續保存下去。

▲若要進去拍美照，請記得勿踐踏到農作物，讓美景永續保存下去。

此花海秘境離苗栗三義火炎山不遠，若是開車也可一道順遊，海拔雖只有600公尺，但也是台灣小百岳之一，攻頂能將台中平原風景一覽無遺。網友Molly建議，可以往 2K大峽谷這邊上山會比較壯觀，記得要走到三角點3K才不虛此行，並建議把車停在24.3581040, 120.7366850這個點，下車對面就是登山口了。

▲苗栗三義火炎山可一道順遊，海拔雖只有600公尺，但也是台灣小百岳之一。

台中市后里區波斯菊花海

位置：台中市后里區尾社路附近

座標：24.335010,120.723695