ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

巨大粉紅豬！27公頃太保市花海節2月登場　還可在花海浪漫野餐　

ETtoday旅遊雲

▲2019太保市花海節。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2019太保市花海節將於2月2日開幕。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

嘉義2019太保市花海節將於2月2日週末登場，位於台18線高鐵大道旁的有機稻米區冬季變身大片花海，占地27公頃的繽紛花海免費拍，除花海為了豬年還特別打造了小豬裝置藝術，還有特色農特產品市集及美食攤販區，讓遊客春節賞花拍照外還可吃美食買伴手禮。

▲2019太保市花海節。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲27公頃五色花海。

花海整個區域廣達27公頃，太保市農會總幹事黃麗貞表示，這裡是全國唯一的有機米園區，半個月前波菊已經盛開，油菜花、百日草、波斯菊爭奇鬥豔，從空拍照向下眺望紅的、黃的、粉五顏六色超繽紛，今年春節最特別的是新增2公頃向日葵，一旁也設有小型景觀台可以讓民眾登高拍照，為了豬年還特別打造了小豬裝置藝術。

▲2019太保市花海節。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲今年新增了向日葵花海。

▲2019太保市花海節。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲配合豬年打造了可愛的小豬。

▲2019太保市花海節。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲景觀台能眺望整片花海。

除了賞花跟各式裝置藝術可打卡，現場還有其他活動像是一口壽司免費試吃、可愛小豬燈籠DIY、打卡送幸福撲滿、麻吉送幸福等，且特別在花海舉辦野餐趴，讓民眾可以在花海內浪漫野餐。嘉義2019太保市花海節將於2月2日開幕，2月10日閉幕，開幕與閉幕日當天都有活動精彩，此外，官方也呼籲民眾請勿踏入花田拍照。

▲2019太保市花海節。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花海裡不時會發現可愛打卡點。

花海日期：2／2～2／10
 

關鍵字： 嘉義旅遊 花海旅遊 春節旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搶先看！桃園「50米長滾輪溜滑梯」

最後1年在「南門市場」辦年貨！

大鵬灣新景點海上教堂春節試營運

2019日本出入境托運行李限制懶人包

萌翻天！「30隻豬豬燈」降臨三重

大阪新世界串炸達摩2月底退出台灣

台中霧峰就有一大片「炮仗花秘境」

三重新開「芋泥起士蛋吐司」才35元

3大台南春節必玩新景點

「台南白河」走春攻略　木棉花初綻

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭安農溪落羽松秘境實施夜間點燈

三峽熊空4萬株櫻花遷新址

中山區美侖商旅2月14日新開幕

現在最美！台東走春必看2大花海

27公頃太保市花海節2月登場

桃園舒芙蕾限定覆盆子草莓超誘人

新北河濱公園新春5大亮點！

猴硐貓瘟2貓是「外地帶來棄養」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366