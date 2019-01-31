巨大粉紅豬！27公頃太保市花海節2月登場　還可在花海浪漫野餐　

▲2019太保市花海節將於2月2日開幕。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

嘉義2019太保市花海節將於2月2日週末登場，位於台18線高鐵大道旁的有機稻米區冬季變身大片花海，占地27公頃的繽紛花海免費拍，除花海為了豬年還特別打造了小豬裝置藝術，還有特色農特產品市集及美食攤販區，讓遊客春節賞花拍照外還可吃美食買伴手禮。

▲27公頃五色花海。



花海整個區域廣達27公頃，太保市農會總幹事黃麗貞表示，這裡是全國唯一的有機米園區，半個月前波菊已經盛開，油菜花、百日草、波斯菊爭奇鬥豔，從空拍照向下眺望紅的、黃的、粉五顏六色超繽紛，今年春節最特別的是新增2公頃向日葵，一旁也設有小型景觀台可以讓民眾登高拍照，為了豬年還特別打造了小豬裝置藝術。

▲今年新增了向日葵花海。



▲配合豬年打造了可愛的小豬。



▲景觀台能眺望整片花海。



除了賞花跟各式裝置藝術可打卡，現場還有其他活動像是一口壽司免費試吃、可愛小豬燈籠DIY、打卡送幸福撲滿、麻吉送幸福等，且特別在花海舉辦野餐趴，讓民眾可以在花海內浪漫野餐。嘉義2019太保市花海節將於2月2日開幕，2月10日閉幕，開幕與閉幕日當天都有活動精彩，此外，官方也呼籲民眾請勿踏入花田拍照。

▲花海裡不時會發現可愛打卡點。



花海日期：2／2～2／10

