ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

全台「走春景點」攻略大公開！　從過年一路玩到元宵

ETtoday旅遊雲

▲▼全台走春玩點推薦攻略。（圖／易遊網提供）

▲阿里山可搭乘小火車賞櫻。（圖／易遊網提供）

生活中心／綜合報導

倒數3天就是春節9天連假了，不少民眾把握難得假期出門走春。易遊網精選最具話題性及季節性的景點，整理出「全台走春玩點推薦攻略」，包含花東花海、中南台灣櫻花季、茂林紫蝶幽谷、屏東台灣燈會，從春節一路玩到元宵，就算過年不出國也不無聊。

▲▼全台走春玩點推薦攻略。（圖／易遊網提供）

▲全台走春玩點推薦攻略。（圖／易遊網提供）

春暖花開迎新年，安排賞花行程是很應景的走春玩法。易遊網表示，除了台中武陵農場、南投九族文化村、嘉義阿里山等中南台灣的櫻花季外，花東花海也正值花季期間，例如花蓮富里花海或台東池上花海，粉紫色系的波斯菊和金黃色的油菜花同步綻放，適合喜愛打卡拍照的旅客。

此外，即將在4月24日閉幕的台中花博，也推薦民眾趁春節假期走訪一趟，在過年期間還加入了節慶布置和主題活動，增添新年喜氣氣氛。

▲台中花博后里森林園區。（圖／記者陳玉攝）

▲台中花博后里森林園區。（圖／記者陳玉攝）

若想來趟生態之旅，一定要把握只到3月底前才看得到的紫斑蝶，全世界僅有高雄茂林的「紫蝶幽谷」和墨西哥的「帝王斑蝶谷」才擁有越冬型蝴蝶谷，可說相當稀有；茂林「紫蝶幽谷」曾獲得「米其林台灣綠色指南」最高等級三星級的必遊推薦肯定。

易遊網也推薦位於屏東墾丁有著小奈良之稱的「鹿境生態梅花鹿園」，是全台第1個人工復育、訓養，並開放互動、餵食的梅花鹿生態園區，旅客可近距接觸差點瀕臨絕跡的梅花鹿，感受鹿兒們的萌魅力。

▲▼全台走春玩點推薦攻略。（圖／易遊網提供）

▲墾丁小奈良「鹿境生態梅花鹿園」。（圖／易遊網提供）

喜歡濃厚節慶氣氛的旅客，走訪燈會欣賞璀璨燈景，不僅浪漫也相當喜氣。台南月津港燈節2月2日開幕登場，大型藝術燈飾搭配水面倒映光影，讓夜晚增添一抹夢幻氣息；2月19日元宵節展開的台灣燈會，今年結合台灣在地意象，打造綿延5公里的華麗燈飾，相當繽紛熱鬧。

另外，新年去廟宇祈福也是必備的傳統習俗，大甲鎮瀾宮是全台最知名的媽祖廟之一，亦是中部地區規模最大的廟宇。易遊網表示，有計畫到中部旅遊的民眾，前往香火鼎盛的大甲鎮瀾宮，求個平安、討個好兆頭，也是不錯的選擇。

大甲鎮瀾宮,宗教信仰,祭祀習俗,媽祖,拜拜,廟宇。（圖／記者李毓康攝）

▲大甲鎮瀾宮。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 春節 9天連假 全台走春玩點推薦攻略 易遊網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019日本出入境托運行李限制懶人包

全台8間必拜財神廟懶人包

全台第一家餐廳內就可搭小火車

「台北人的胃」寧夏夜市必吃美食

台南美術館2館開幕超美新地標！

20輛型格餐車將出現在埔心牧場

石碇超幽靜無菜單料理！採全預約制

彰化新開貨櫃屋親子餐廳有吃有玩

土城也有超夯爆漿芋頭酥！

小琉球貨櫃屋改造民宿！陽台賞夕陽

熱門行程

最新新聞更多

春節全台平均房價

超美！新竹特色定食配大面觀景窗

228連假高鐵「加開177班次」　1..

團客攜肉旅行社連坐罰惹議！觀光局：政..

全台「走春景點」攻略大公開！

POCKY超夢幻　少女心一秒淪陷

雙連酒菜市場　必點鹹豬肉佐桂花蜜

車控注意！北埔莊園整排復古車展示　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366