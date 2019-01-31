繽紛花海吸百萬人潮！2019「桃園彩色海芋季」4月登場

▲2019桃園彩色海芋季4月登場。（圖／桃園市政府提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

桃園市政府自2017年3月首度舉辦彩色海芋季達成50萬觀光人次，2018年更以「戀人勝地，幸福桃園」為主軸，成功吸引逾112萬人潮。而2019年桃園彩色海芋季也將於4月舉行，不僅包含特色裝置設計、周邊活動規、婚紗業異業結合等搭配，也規劃打造溪海休閒農業區，吸引更多在地花農、業者與社區投入，共同建置溪海休閒農業區的愛情品牌。

▲2018的彩色海芋季打造成戀愛景點。

市府副秘書長邱俊銘表示，每年舉辦的「桃園彩色海芋季」已成為溪海休閒農業區在地口碑品牌，本次除了觀賞海芋之外更推出深度的農事體驗活動，以美食手作、在地出產、感受農莊為出發點，透過農事體驗，讓民眾能直接走進食材的原產地，用雙手親自感受，從原物料的製程到佳餚端上桌的過程，體驗農村與食物與人之間的關係。

▲色彩繽紛的彩色海芋。

桃園市政府表示，今年桃園彩色海芋季將種植逾6萬株彩色海芋以及2萬株的百合，花區總面積多達5公頃，僅彩芋田面積即佔了3公頃，而相較去年場地排水不良導致場地泥濘狀況，桃園市政府農業局表示，今年除了加強排水之外，在事前整地也下足了功夫，期望於桃園彩芋季各色彩芋陸續盛開期間，全國各地民眾來桃園欣賞現場鮮豔盛開的各色彩芋花卉。