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穿浴衣在鳥居下拍照　埔里日本風食堂一秒到日本

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▲▼鳥居Torii喫茶食堂位於埔里。（圖／一起趴趴照提供）

▲鳥居Torii喫茶食堂位於埔里。（圖／一起趴趴照提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導　圖／一起趴趴照

埔里鳥居Torii喫茶食堂的前身，是台灣海拔最高的台糖製糖廠，重新打造後成為有濃濃日本風情的旅遊園區。來這可以用餐、品茶，還有浴衣租借的服務。部落客一起趴趴照在《旅遊超爽的》跟我們分享了他的體驗，不管是情侶約會、親子旅遊或三五朋友要來體驗日式風情，都是很好的旅遊地點。

▲▼園內有許多植栽。（圖／一起趴趴照提供）

▲園內有許多植栽。

埔里鳥居Torii喫茶食堂園區的各種設施，包括鳥居、大鼓、小神社、繪馬等等，有著濃厚的日本風，入園拍照免費。部落客一起趴趴照表示，這裡很適合情侶約會，也適合親子旅遊，園區內有浴衣的租借體驗服務，拍完照再到裡面充滿日本風的食堂用餐或喝下午茶。

若從前身台糖製糖廠算起，這裡已有超過100年的歷史，門口的鳥居看來雖然有點斑駁，但也因此更有歷史感，讓人有一秒來到日本的感覺。為了拍出更有日本風的照片，有許多人都穿著浴衣在這拍照。

▲▼食堂設計也有日本風味。（圖／一起趴趴照提供）

▲食堂設計也有日本風味。

▲▼窗邊座位直接坐榻榻米上。（圖／一起趴趴照提供）

▲窗邊座位直接坐榻榻米上。

鳥居食堂內部的裝潢也有日本風，用木頭做的樑柱、大捆的麻繩懸掛在天花板上，很漂亮。窗邊有榻榻米座位，在這用餐可欣賞窗外風景，感覺更愜意。據部落客一起趴趴照表示，鳥居喫茶食堂假日大人低消200元，小孩100元，畫好菜單後，必須至櫃枱點餐結帳。

▲▼玫瑰泡芙3顆100元。（圖／一起趴趴照提供）

▲玫瑰泡芙3顆100元。

▲▼熱紅茶一壺120元。（圖／一起趴趴照提供）

▲熱紅茶一壺120元。

一起趴趴照當天點了玫瑰泡芙3顆100元，除了有沾醬，泡芙裡面也有玫瑰花瓣，味道香濃好吃。鳥居有機紅茶不加糖就有很甘甜的口感，茶色也很漂亮，熱紅茶一壺120元，會附兩個杯子。

▲▼食堂另一區有販售紀念品。（圖／一起趴趴照提供）

▲食堂另一區有販售紀念品。

▲▼浴衣租借價格大人每件200元。（圖／一起趴趴照提供）

▲浴衣租借價格大人每件200元。

食堂的另一區是有販售日本小物紀念品與浴衣租借。浴衣租借價格大人每件200元，小孩每件150元，平日不限時間，假日限1小時，有很多款式可以選擇。日本風的各式小物很多，可以買回去當紀念品。

一起趴趴照表示，鳥居喫茶食堂的隔壁是埔里酒廠，附近還有台灣地理中心碑、牛耳藝術渡假村、元首館，皆可順道一遊。

鳥居Torri喫茶食堂
地址：南投縣埔里鎮公誠路86號
電話：049-2991882

關鍵字： 南投旅遊 一起趴趴照 鳥居Torii喫茶食堂 日式浴衣 台糖製糖廠 埔里

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