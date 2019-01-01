原來這樣吃才不會有時差！「長途飛行前」必注意13項叮嚀

▲長途飛行難熬，即便經驗豐富的旅人都不一定吃得消。（示意圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

前往遙遠的國度旅行總讓人興奮，但在開始前必須得經過一段漫長的飛行，即便經驗豐富的旅人都不一定吃得消。有鑒於此，《insider》特別整理出長途飛行前要注意的13點叮嚀，包含怎麼吃？怎麼穿？帶什麼和怎麼選位等，即將展開旅程的你，趕緊來看看。

《飲食部分》

1. 碳水化合物

一項研究發現，攝取含碳水化合物的食物，像是意大利麵、全麥麵包和燕麥片，比較不容易會有時差問題。據該研究表示，富含碳水化合物的食物能幫助誘導胰島素分泌，有預防或是降低時差之可能。

2. 自備高蛋白質零食

在機上不比在地面，想吃什麼都方便，若不想在機上花數倍價錢買食物或等待機上放飯時間，最好的方法還是自備含蛋白質的零食，像是果仁和薄脆餅乾，或是能量高纖棒等。

3. 少吃冷食

據醫學博士的說法，腸胃在高空中消化會比較困難，吃太飽絕對不是好主意。建議在長途飛行前先吃飽，在飛機上只吃零食就好。此外，熱食比冷食更容易消化。

▲機上餐食。

4. 想早點吃就訂特別餐

特別餐往往是第一批供應的。因此，如果你希望早點吃完，才能更快入睡，請記得訂票時順手預訂特殊飛機餐。依據航空公司不同，從無麩質到猶太教膳食可能都找得到。

5. 不停灌水喝

健康專家建議喝水的量要比平常更多，因為高空乾燥環境容易導致身體脫水。

6. 避免咖啡，改喝無咖啡因綠茶

咖啡因會導致脫水，茶和咖啡都應在長途飛機中避免，不含咖啡因的綠茶據說還有減緩時差產生的可能。

7. 別喝太多酒

不少人上機就會想點酒喝，但千萬別喝太多，喝杯葡萄酒後更容易入睡的人，可以點一小杯淺嚐，喝太多會導致昏沉，更加劇你身體的脫水，且一降落後就會經歷的恐怖的時差。

《穿著、配件部分》

8. 寬鬆、洋蔥式穿著

雖然運動褲不應是旅行服裝選項，但最好在飛機上穿更舒適、寬鬆的衣服，長途旅行才不會緊繃到受不了。此外，一件T-Shirt、夾克相互混搭的洋蔥式穿著最好，能方便穿脫，讓身體保持在最舒適的溫度。

9. 別穿夾腳拖

在緊急情況發生時，可能有火、玻璃碎片，切記別穿夾腳拖，好走的鞋能讓你更快速離開現場。

10. 記得帶圍巾、U形枕

不只女生，男生也該帶上一條圍巾或毯子，在飛行中非常方便，另外，枕頭除了能靠頭，也能墊在下背部，使脊椎保持在自然的形狀，避免長途飛行造成的背部、頸部或腰部疼痛。

11. 耳塞、眼罩別忘了

引擎發動時的噪音讓人心煩，降噪耳機或耳塞不僅可阻擋噪音，還能阻擋掉嬰兒哭鬧聲。

12. 機上伸展運動

若壓縮襪覺得太多了，建議可以在位子上做一些練習來達到同樣的效果。像Qantas和Virgin航空甚至有機上練習，而Qantas建議每小時進行三到四分鐘的練習，包括將腳抬離地面幾英寸，並用腳劃圓圈等運動。

▲飛機機翼的座位遇到亂流時比較不會顛簸。

《座位部分》

13. 坐在機艙中間位置

許多專家表示，飛機機翼的座位遇到亂流時比較不會顛簸，因為更接近飛機的重心。若想有較好的睡眠，也建議可以選擇靠窗位子，比較不會被經過的飲料車打擾到。