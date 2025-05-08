壽司郎宣布追加3.8萬張「排球少年透卡」　明天開始供應

▲壽司郎宣布追加3.8萬張「排球少年透卡」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣壽司郎攜手日本超人氣動漫《排球少年!!》的聯名活動4月20日登場，大批粉絲搶購聯名商品，其中透卡與小圓包已全數完售，為回應廣大粉絲的熱情支持，業者宣布追加3.8萬張透卡，明天開始供應。

壽司郎與《排球少年!!》這次合作將推出聯名餐點、周邊商品及主題店，只要點用聯名餐點，就可隨機贈送Q版人物插卡、吉祥物角色貼紙1張、聯名透卡、環保袋。另有小圓包、飲料杯等加購商品。

▲吉祥物角色貼紙與小圓包已完售。（圖／記者黃士原攝）

其中透卡人氣最高，活動第1天就讓壽司郎的鮪魚賣到缺貨，隔天緊急更換為「綜合刺身拼盤」，但第一波釋出的6款透卡也在第4天就送完，而5月5日上市的第二波5款透卡，1天內就有超過半數門市已送完。

為回應廣大粉絲的熱情支持，壽司郎宣布追加3.8萬張透卡，明天開始供應。凡點購「鮪魚豪華拼盤（300元）」，即可自由選擇第一波的6款或第二波的5款隨機贈送。

▲排球少年聯名飲料杯。（圖／記者黃士原攝）

除了透卡與小圓包售完，吉祥物角色貼紙也送完，目前僅剩隨餐贈送的Q版人物插卡、環保袋，以及單筆發票滿700元可用250元加購的飲料杯，而且是剩少數門市還有貨，想收集的粉絲要把握最後機會。

▲藏壽司x三麗鷗聯名扭蛋5/9登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司全新三麗鷗家族聯名扭蛋5月9日至6月27日登場，5個經典人氣角色Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿、人魚漢頓化身「鮮度君趴趴吊飾」，角色們慵懶地趴在壽司盤上，共計有5款。另還有各5款「花火吊飾」與「立體磁鐵」，人氣角色們換上夢幻櫻花和服，萌感滿滿。

▲藏壽司也推出全新集點贈活動，分別是摺疊旅行袋、不鏽鋼隨手杯。（圖／藏壽司提供）

藏壽司也推出全新集點贈活動，限量3000個「摺疊旅行袋」以夢幻夏日花火結合 Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米、布丁狗及人魚漢頓等人氣角色躍上袋身；另一款是「不鏽鋼隨手杯」，1200ml大容量搭配握把設計，全台限量2000個。活動期間自5月9日起，凡於藏壽司單筆消費滿300元即可獲得一點，集滿指定點數後即可獲得。