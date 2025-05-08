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日本哈根達斯超夯「流心敲敲冰」台灣也有了！2口味任選

▲▼日本哈根達斯「流心敲敲冰」台灣吃得到。（圖／哈根達斯提供）

▲日本哈根達斯「流心敲敲冰」台灣也有了。（圖／哈根達斯提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本哈根達斯限定超人氣「流心敲敲冰」首度登台，一共推出2口味選擇包括「莓果流心巧酥」、「可可流心抹茶」，每一款都能吃到層層堆疊的濃郁流心滋味，指定通路限定販售，期間限定、售完為止。

▲▼日本哈根達斯「流心敲敲冰」台灣吃得到。（圖／哈根達斯提供）

▲流心敲敲冰敲開表層巧克力往下挖就能享有流心口感。

台灣哈根達斯首度開賣日本限定超人氣「流心敲敲冰」，只要敲開表層巧克力往下挖就能享有流心口感，首推「可可流心抹茶」口味，選用濃郁苦甜巧克力醬搭配抹茶冰淇淋，上層結合巧克力脆皮；「莓果流心巧酥」則是香草冰淇淋混合巧酥脆片，搭配莓果醬，頂層同樣鋪上巧克力脆皮，售價149元。

哈根達斯流心敲敲冰限於指定通路販售，超商包括7-11、全家至5月13日前可享嚐鮮價99元；至5月13日前家樂福、至5月15日前全聯及大潤發、至5月20日前愛買等通路皆可享3入限時優惠價299元。期間限定、售完為止。

▲▼GODIVA推全新「紅寶石巧克力可芙」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼GODIVA推出全新「紅寶石巧克力可芙」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼GODIVA推全新「紅寶石巧克力可芙」 。（圖／記者蕭筠攝）

比利時巧克力品牌「GODIVA」近日則推出全新甜點「紅寶石巧克力可芙」，現烤可芙外皮酥脆，包裹著紅寶石巧克力、黑巧克力，大口咬下還有巧克力流心，口感酸甜不膩口，售價189元，即日起於販售可芙之門市上市，季節限定、售完為止。

販售可芙門市共14間包括台北微風廣場、台北遠百信義A13、台北新光三越信義新天地A8、台北南港Lalaport、新北板橋大遠百、新北-MITSUI OUTLET PARK林口、桃園華泰名品城、桃園台茂購物中心、新竹遠東巨城購物中心、新竹遠東百貨竹北店、台中Mitsui Shopping Park LaLaport、台南南紡購物中心、MITSUI OUTLET PARK台南、高雄SKM PARK。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 哈根達斯 Häagen-Dazs GODIVA

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