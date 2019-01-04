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1月限定！入住台東娜路灣大酒店僅1200　還附早餐和美人湯

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▲▼台東娜路彎大酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台東娜路彎大酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

觀光局暖冬補助從1月起擴及全台，台東五星級娜路彎大酒店宣布再加碼，從即日起至1月底為止，最高可折抵3535元；30歲以下青年族及60歲以上長青族，最低只要花1200元就能入住五星級娜路彎大酒店外，還享兩客早餐與美人湯，每個身分證可申請一晚補助，每週五與週六不適用。

繼宜花東高屏暖冬遊補助計畫後，交通部觀光局再加碼擴大補助範圍，除了台北市、桃園市、新竹市其餘19縣市都適用，明年元旦起到1月31日止，週日至週四入住飯店、旅館，每房補助新台幣1000元，30歲以下或60歲以上再加碼500元，最高每房可補助至1500元。

▲▼台東娜路彎大酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台東娜路彎大酒店烏龍院主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

除了娜路彎大酒店加碼補助外，娜路彎會館也宣佈免費住宿加碼到一月，只要於1月期間平日入住娜路彎會館，30歲以下青年族及60歲以上長青族入住娜路彎會館免費，且12月用過補助，1月還能再用一次。

台東娜路彎表示，根據此新補助折扣後，30歲以下青年族及60歲以上長青族入住娜路彎會館等於免費，31歲至未滿60歲的旅客也只要500元就能入住，且12月用過補助，1月還能再用一次。但台東娜路彎也提醒，1月已無交通補助，因此交通不能申請。

娜路彎大酒店
地址：台東市連航路66號

娜路彎會館
地址：台東縣台東市中興路二段385號

關鍵字： 娜路彎大酒店 台東旅遊 優惠快訊 星級酒店 度假旅館

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