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第二屆「大溪茶花節」12日開跑！多肉盆栽等9種DIY免費學

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▲第二屆大溪茶花節12日開跑。（圖／桃園市政府新聞處）

▲第二屆大溪茶花節12日開跑。（圖／桃園市政府新聞處提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

繼桃園花彩節後，大溪茶花節將從本月12日起至20日於大溪月眉休閒農業區展出，今年在月湖路搭起長達230公尺的茶花展售溫室，展出500多個品種的茶花，現場還提供9種農事體驗，包含正夯的多肉組合盆栽DIY等，均為免費報名參加。

▲第二屆大溪茶花節12日開跑。（圖／翻攝自大溪月眉休閒農業發展協會）

▲正夯的多肉組合盆栽DIY等，均為免費報名參加。（圖／翻攝自大溪月眉休閒農業發展協會官方粉專

今年大溪茶花節邁入第二屆，主題為「花現大嵙崁 茶覺新風貌」，除了長達230公尺的茶花展售溫室，還包含展出500多個品種茶花，栽種30年的原生種茶花也將見客，溫室外觀則是愛馬仕橘布幕，為茶花展帶來新意。

▲第二屆大溪茶花節12日開跑。（圖／桃園市政府新聞處）

▲今（3）日記者會現場品茗。

農業局指出，大溪茶花節為期9天共跨4個假日，由在地小農提供9項體驗活動，均為免費參加，像是小蘭花盆景DIY、小茶花塑型DIY、青草粿DIY、多肉組合盆栽DIY、復古實木萬用木墊、花漾收納帆布包、養生蝶豆花漸層飲料等活動，採網路報名及現場報名兩種方式。網路報名於2日早上10點開放後，不到10分鐘即被秒殺，但有興趣的人也別灰心，當天有開放名額給現場來的民眾。

▲第二屆大溪茶花節12日開跑。（圖／翻攝自大溪月眉休閒農業發展協會）

▲花漾收納帆布包DIY。（圖／翻攝自大溪月眉休閒農業發展協會官方粉專）

大溪茶花節
地點：大溪月眉休閒農業區
時間：2019年1月12日起至20日早上9點到下午5點
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關鍵字： 桃園旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 大溪旅遊 大溪茶花節 2019大溪茶花節

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