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限時2個月秘境！台中2300坪繽紛花海、可愛熊隧道免費參觀

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▲台中熊熊秘境。（圖／IG網友chinling_kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台中熊熊秘境限時兩個月。（圖／IG網友chinling_kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台中有座期間限定的小秘境，免費參觀倒數中，這被大家稱作台中小花博園區秘密基地名字超可愛就叫做「熊熊秘境」，裡頭有波斯花、紫色百日草花海，還有一座彩繪的熊隧道，各式各樣童趣又巧思的小裝置藝術都好拍。

▲台中熊熊秘境。（圖／IG網友jimmyc1818提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲園區廣達2300坪。（圖／IG網友jimmyc1818提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台中熊熊秘境。（圖／IG網友jimmyc1818提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲打卡還可以抽機票。（圖／IG網友jimmyc1818提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

熊熊秘境其實是台中市當地建商利用閒置土地所打造的臨時樂園，面積廣達2300坪，園區採開放式園，裡面種滿黃波斯花海、紫色百日草，還有一座微笑之丘，綠油草地配上藝術家蔡潔莘的銅雕創作，處處都能看到熊的身影，找個下午讓花草與可愛的事物療癒身心。

▲台中熊熊秘境。（圖／IG網友chinling_kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲浪漫黃色波斯菊花海。（圖／IG網友chinling_kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台中熊熊秘境。（圖／IG網友jimmyc1818提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲各式各樣可愛的熊熊藝術裝置。（圖／IG網友jimmyc1818提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另一側，從太平區新興路、新興一街口入口，還有光臘樹、落羽松美景，更有著光臘小徑、松林密語這樣浪漫的美稱，最可愛的就是「愛的回聲」彩繪涵管隧道了，走過童趣又迷幻的隧道，就像能神秘的卡通世界的秘密通道，整座園區都是不收費，很適合假日來拍拍照或是帶孩子們來放電，花海與展出只到2月底要把握最後機會。

▲台中熊熊秘境。（圖／IG網友miss9290提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲夢幻無比的熊熊隧道。（圖／IG網友miss9290提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

地址：台中市太平區新興路和新興一街口
時間：即日起至2019／2／28

*以上圖片由IG網友chinling_kuojimmyc1818miss9290提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

關鍵字： 台中旅遊 熊熊秘境

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