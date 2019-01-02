一月玩台中省很大！花博12歲以下免門票加暖冬補助　飯店下殺3.3折

▲台中花博后里森林園區，元旦起12歲以下兒童免門票入園。（圖／記者陳玉攝）



記者陳涵茵／綜合報導

一月出遊最省荷包！觀光局擴大暖冬旅遊補助，國人從2019年1月1日起至108年1月31日止入住全國合法觀光旅館業、旅館業及民宿都有折扣。台中花博全國12歲以下兒童免門票，想趁此安排一家大小到台中遊玩，門票、飯店都省超大。

麗寶樂園表示，因暖冬補助增加散客量，從年底販售兩個月花博假期住房已破千套，看好市場預計將延長優惠，一月預估可售千套專案客房營收上看6千萬，不過今年過年較晚國人出遊意願提高，一月份平日仍有空，週末則是將近滿房。另外，台中很夯的旅遊景點福壽山農場也有住宿優惠，1月19日週六補班日不補助外，週日至週四入住福壽山農場都可享有補助，官方表示1月平日都還有空房，加上一月份山上梅花開，花期約持續到一月中旬，想要上山放空就趁這波。

▲福壽山農場一月梅花盛放。（圖／取自《福壽山農場》粉絲專頁）



台中金典酒店也加入這波暖冬補助方案陣容中，特別推出一泊二食暖冬住房專案，讓民眾不只享受舒適的住宿，專案中還包含自助式早餐及栢麗廳自助式午餐或晚餐，如果搭配暖冬補助方案，最高扣抵1,500元，即相當於以原價3.3折的優惠入住，平日以5,688元即可入住精緻房型，同時包含自助百匯早餐二客，以及栢麗廳午餐或晚餐二客。

▲台中金典酒店3.3折就能入住。（圖／台中金典酒店提供）



此次觀光局推出的擴大國旅暖冬專案，實施期間從2019年1月1日起至1月31日止，針對平日週日至週四進行住宿費用的補助，每房最高折抵1,000元，如果是30歲以下或60歲以上族群，則可加碼補助至1,500元，且費用由業者直接折抵，不過，限定國人自由行，並透過飯店官網預訂房間的方式，且每人限定補助一次，另外，建議民眾需在入住前自行上網登錄，以避免現場登錄浪費旅遊的寶貴時間。相關補助諮詢可透過觀光局服務專線，詳細資格與說明請至觀光局網站查詢。