全台僅3座！南投日治古蹟「糯米橋」護欄完工　開放民眾參觀

▲南投國姓糯米橋護欄已完工，開放民眾參觀。（圖／取自南投縣政府文化局）



記者陳涵茵／綜合報導

南投知名觀光景點北港溪石橋「糯米橋」護欄已正式完工，這座糯米橋是三級古蹟橋樑，為台灣僅存糯米橋三座中保護最完整的一座，風災重創後橋樑損毀，經多年修復強化橋墩和地基並加上護欄，以嶄新面貌再次與大家見面，正式開放民眾通行。

北港溪石橋又稱為糯米橋，建於日本殖民政府時期，日治時期昭和15年（1940年）至今已有78年歷史，此種橋樑是在當時戰爭物資匱乏下，先民改以糯米、紅糖與石灰等就地取材，傳統工法取代水泥也正是「糯米橋」此名的由來。老祖先智慧建築工法堅毅，十分具有歷史價值，橋樑屹立不搖留存至今成了三級古蹟橋樑。

▲古橋上原來並無護欄。（圖／網友som824655提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



糯米石拱橋位在北港溪上，北港溪是一條清澈、美麗的溪流，源自合歡山西麓經惠蓀林場，穿過仁愛鄉清流部落，進入國姓鄉，小溪古橋景色古樸，過去因風災重創安全考量曾立牌禁止遊客進入橋面，如今縣府觀光處修復後加上設計出兼顧安全性與美觀的護欄，賦予糯米橋新生命也開放民眾參觀，盼能帶起周邊觀光商機。

國姓鄉北港溪石橋（糯米橋）

地址： 544南投縣國姓鄉國姓路