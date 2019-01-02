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台中約會秘密新景點！2千朵純白玫瑰燈海、水舞噴泉超浪漫

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▲台中軟體園區Dali Art藝術廣場純白玫瑰燈海。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台中軟體園區藝術廣場純白玫瑰燈海。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台中軟體園區藝術廣場2018年出現了一隻藍色巨人，就坐在台中軟體園區頂樓上悠哉滑手機，一旁還放著一朵巨大玫瑰，就像是在等待著誰，成了最醒目打卡地標，廣場近日也成了浪漫打卡點，2千朵純白玫瑰燈海與水舞噴泉很適合戀人約會。

▲台中軟體園區Dali Art藝術廣場純白玫瑰燈海。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲沈思者No.42旁也有一朵玫瑰。

這位藍色巨人名叫「沈思者No.42」，不管是路過民眾還是遊客來到這第一件事情就是拿起手機先拍他，不過除了藍色巨人，Dali Art藝術廣場上也有許多裝置藝術可以拍，另外，這裡也會不時舉辦藝術大師展覽、音樂會、國際國際藝術村等活動，近期夜晚佈置得更加浪漫，讓遊客可以從早逛到晚。

▲台中軟體園區Dali Art藝術廣場純白玫瑰燈海。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台中軟體園區夜晚也很熱鬧。

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▲水舞噴泉燈光秀。

廣場旁的水迷宮音樂水舞，到了夜晚整點鐘時會表演約15分鐘，燈光幻化搭配噴泉水柱為夜晚增添浪漫氛圍，另外，位於A棟3樓展覽館旁的平台還有一處約會秘密景點，多達2千朵純白玫瑰花海在夜裡發光，花海旁有步道可穿梭在花叢中拍照，且完全免費參觀。

▲台中軟體園區Dali Art藝術廣場純白玫瑰燈海。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲玫瑰燈海中間有走道。

台中軟體園區Dali Art藝術廣場
地址：台中市大里區科技路1號
時間：平日11：00～21：00；假日9：30～22：00

＊以上圖片由攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 台中旅遊 台中軟體園區DALI ART 藝術廣場

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