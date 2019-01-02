快來挑戰！爭鮮大胃王這次移師到台北　1月份每週二舉辦



▲張語昕是第二位成功挑戰爭鮮大胃王成功者，一共吃了105盤。（圖／爭鮮提供)



記者黃士原／台北報導

爭鮮迴轉壽司大胃王挑戰賽又來了！爭鮮官方粉專公佈了第三波比賽時間地點，這次終於移師到台北了，地點是位於捷運市府站的市府店，1月起每週二不限時段舉辦，大台北地區的大胃王準備好上門挑戰比自己身高還高的壽司盤了嗎？

這回的爭鮮的大胃王活動在移師台北的市府店舉辦，時間是1月的每週二不限時段(1/8、1/15、1/22、1/29)，參賽者一樣須年滿16歲以上即符合資格，同時要攜帶身分證到現場。網路下載報名表填寫完成後，需到現場排隊報名，才算完成報名程序。每人挑戰時間為50分鐘，除了迴轉台上的指定壽司外，也會提供「大胃王專屬菜單」。





▲爭鮮大胃王挑戰賽第一位挑戰成功者─丁聰明。(圖／爭鮮提供)

這次規則一樣是在50分鐘的時間內，吃完空盤（每盤1.56公分）疊起高度超過自己的身高，即可享全部免費；食量超過15盤，每盤20元計價；超過100盤，每盤15元計價。



第一屆爭鮮大胃王於台中西屯特力屋門市舉辦，成功挑戰成功的有大胃王丁聰明、網美張語盺，丁聰明吃下116盤，而張語盺則是吃下105盤，二人食量都大為驚人。其中白嫩肌膚、細緻五官配上傲人上圍，天使臉孔魔鬼身材的張語昕，她在50分鐘內吃完105盤壽司，疊起的空盤超過身高158公分，成功獲得免費資格，她還笑說，「就吃完的時候很尷尬，因為全部人都拍手，害我很尷尬」而且當時肚子大概才七分飽。



至於南投舉辦的第二屆大胃王則沒有挑戰成功的人。



挑戰大胃王報名方式及注意事項

1.本活動須年滿16歲，始能參加始能參加。滿16歲未滿20歲其報名表須法定代理人簽名，始能參加。

2.至門市填寫報名表，並影印身分證黏貼至報名表上。

3.比賽時間內不得離席（化妝室請於比賽前前往），如離席者視同放棄比賽。

4.比賽結束聲響時，請立即停下手邊動作，如違反以上規則，繼續將食物放入口中或試圖藏匿食物者，將取消參賽資格。

5.為確保參賽者健康，於比賽過程中若有出現可能危害參賽者健康或安全的狀況，如嘔吐等不適，主辦單位可立即中止其行動。

6.盤數計費級距

超過15盤：20元/盤

超過100盤：15元/盤

超過自己身高：免費

以門市身高表及盤數對照表為判定標準

7.用餐規範:

(1)每人用餐限時50分鐘

(2)用餐內容不包含自有商品、一貫商品、60元商品。

(3)僅限內用無提供外帶。

(4)用餐期間除迴台拿取，亦可以「大胃王專屬菜單」加點。

(5)參賽盤數以完食者計算，為避免浪費食材，剩食超過2盤，均以單盤30元計算。

爭鮮市府店

地址：台北市信義區忠孝東路五段51號

電話：02-2768-1908