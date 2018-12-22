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冬至必吃這味！台北延三夜市湯圓老店飄香55年　配茼蒿最對味

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥..

ETtoday餓勢力

▲▼ 台北施家鮮肉湯圓。（圖／周花花 提供）

文、圖／周花花

台北鹹湯圓名店多集中在中山區、大同區一帶。延三夜市內這間開了近55年的《施家鮮肉湯圓》，便是代表名店之一。從路邊攤到小店面，不僅是在地人推薦的平價美食，更曾獲得各大新聞媒體介紹，還曾被票選為元宵節台北市最有人氣湯圓店呢！

施家鮮肉湯圓
推薦指數：★★★★☆　4顆星
一句短評：台北好吃鹹湯圓推薦，元宵冬至票選人氣鹹湯圓

小攤位在延平北路三段58號，屬於延三夜市中段位置，靠近昌吉街，從捷運大橋投站1號出口出來，350公尺大約走個5分鐘左右會到。

▲▼ 台北施家鮮肉湯圓。（圖／周花花 提供）

《施家鮮肉湯圓》雖然位在延三夜市，但營業時間可是從中午11:30就開始了，一路賣到晚上11點下午沒有休息，是可以從午餐吃到晚餐、宵夜的平民美食，每週還沒有固定公休日。

▲▼ 台北施家鮮肉湯圓。（圖／周花花 提供）

民國53年開業的《施家鮮肉湯圓》，至今已傳承至第二代，不僅深受在地大同居民喜愛，各大新聞雜誌都推薦過，更曾被票選為台北市最有人氣湯圓店之一。

▲▼ 台北施家鮮肉湯圓。（圖／周花花 提供）

店內環境就是一般小吃店，不會要求多的好的裝潢，但在夜市區有內用座位就算不錯了。

▲▼ 台北施家鮮肉湯圓。（圖／周花花 提供）

《施家鮮肉湯圓》菜單如下，賣的品項非常多元，鮮肉湯圓、餛飩、香菇雞湯、鳳梨苦瓜雞湯，甚至連佛跳牆都有賣，麵飯類的選擇選擇也很多，米苔目、粿仔條、焢肉飯、刈包、肉包等通通有啊！湯圓、餛飩、貢丸有在賣生的，喜歡可以外帶回家自己煮，價格會便宜一點～

▲▼ 台北施家鮮肉湯圓。（圖／周花花 提供）

鮮肉湯圓—55元
《施家鮮肉湯圓》挑選一年以上的過冬圓糯米製作湯圓，洗滌、浸泡、磨漿、脫水、攪拌等過程完全依賴多年老經驗，連下粿粕的時間與比例都很重要，步步講究才能維持穩定的品質。

▲▼ 台北施家鮮肉湯圓。（圖／周花花 提供）

這裡的湯圓個頭相當驚人，是我目前吃過的鹹湯圓之最，皮兒的黏與Ｑ表現得十分細緻，綿細滋味讓糯米氣味在口中越嚼越香。內餡肥瘦豬肉比例為10:1，口感Ｑ彈的讓我覺得好像肉圓餡或貢丸啊！雖說肉汁有鎖住，不少人也愛彈牙肉餡，但我偏好再軟一些，單純個人喜愛較愛《燕山鹹湯圓》的內餡，湯頭走清爽路線，油蔥與蝦米氣味較為明顯 ，茼蒿量給得蠻多的，冬天吃鹹湯圓還是配茼蒿最對味～

▲▼ 台北施家鮮肉湯圓。（圖／周花花 提供）

▲▼ 台北施家鮮肉湯圓。（圖／周花花 提供）

焢肉飯—55元
忘記是從哪看來的，有人推薦來《施家鮮肉湯圓》必吃焢肉飯，焢肉本人不走滷得軟爛路線，油度、鹹度沒那麼高，但是有滷入味的，只是少了一點大口扒飯的爽勁。簡單搭配筍絲、酸菜肉燥，以一碗55元來說cp值還蠻高的，是很樸實的古早味美食，吃過一次以後，不難想像為何《施家鮮肉湯圓》可以飄香近一甲子，便宜大碗、餐點選擇又多，即使拿不定主意要吃什麼，走進來隨意點就能擁有飽足的一餐，也不需要花太多錢。

▲▼ 台北施家鮮肉湯圓。（圖／周花花 提供）

元宵、冬至想吃鹹湯圓的人，經過延三夜市附近，順路來碗《施家鮮肉湯圓》是OK的，但若以細緻度來說，雙連人還是比較喜歡《燕山鹹湯圓》啦！

施家鮮肉湯圓
地址：台北市大同區延平北路三段58號
電話：02 2585 7655
營業時間：週一～週日11:30～23:00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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關鍵字： 施家鮮肉湯圓 台北美食 達人美食 美食情報 鹹湯圓 冬至 周花花

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