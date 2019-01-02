大阪誠屋拉麵開居酒屋　ATT大直店的刈包裡有軟殻蟹

▲誠屋拉麵在大直ATT的分店，多了居酒屋料理。

▲誠屋拉麵在大直ATT開新店。

記者陳建竹／台北報導、攝影

去年9月跟我們合作App讀者優惠報導的大阪誠屋拉麵，在最新開幕的大直ATT商場開分店了，總經理宮田先生為了跟大家分享喜訊，再次與我們合作！大直分店結合拉麵與居酒屋的特色，有不少新菜色都非常下酒，正對「泰國劉德華」的胃口！

▲大直店結合拉麵與居酒屋料理。

誠屋拉麵在台灣已有12年歷史，一直想為台灣客人增加不同的餐點服務。由於誠屋一直有賣酒，於是藉由大直新店開幕的機會，增加許多居酒屋料理，讓客人來這除了拉麵，也有居酒屋料理可以享用。

▲刈包是大直店新菜色。

▲軟殻蟹口味會搭配美乃滋醬。

「泰國劉德華」藉採訪機會試吃了許多好料，他先吃的是三種刈包。據宮田先生表示，日本沒有刈包，是有次在公館夜市吃到，覺得很好吃也很有趣，於是在大直店推出。目前有軟殻蟹（120元）、焢肉（100元）、香辣雞腿肉（100元）三種口味。軟殻蟹從北海道進口，沾上調味過的粉下去炸，配上鹹甜的美乃滋醬一起吃，風味獨特；焢肉在日本叫「角煮」，作法跟台灣類似，濃香下酒；香辣雞腿肉雖名為「香辣」，其實不辣，而且肉汁多。

▲上為起司煎餃，下為泡菜煎餃。

起司煎餃（90元）的產生，是某次做員工餐時想做點不同口味，突發奇想將起司墊在餃子下煎，沒想到意外好吃。宮田先生說，起司餃子運用三種起司，吃起來除了餃子的香還有起司的鹹，下飯也適合配酒。泡菜煎餃加了特調赤辛醬：甜麵醬、辣豆瓣、芝麻醬等等一共有十幾種，與一般單純的辣醬，風味完全不同。

▲特選里肌肉跟台南商家購買。

豬排丼也是新菜色，誠屋的豬排是跟台南商家購買的里肌肉，會先做斷筋處理，讓客人吃起來更軟嫩易嚼，不會容易塞牙縫。想要口味重一點的，可以灑上七味粉，會讓香甜的滑蛋與豬排有提味效果。

▲拉麵仍是主打菜色之一。

當然，好吃的拉麵也不能錯過，牛骨白湯拉麵（190元）是誠屋的熱門口味。牛骨湯的牛骨用得比較多，但也加了一些豬骨與雞骨一起熬煮，所以喝起來有牛骨的香、豬骨的濃郁、雞骨的清爽，全部喝完都不覺得有負擔。

▲泥龜燒酒在市面少見。

至於酒，宮田先生表示燒酒部份最推薦長崎縣的泥龜，白色瓶身是芋頭口頭、黑色瓶身是麥子口味（皆是150元／杯），市面上比較少見，喝起來有點甜味又帶點辣。日本酒則推薦山形縣楯野川純米大吟釀（230元／杯），口感滑順，不會難以下嚥，適合不常喝日本酒的人。

▲總經理宮田先生（左）也會親自服務客人。

為了歡迎新聞雲讀者前來用餐，從1月2日至明年3月10日，至大直店用餐並在點餐時出示已下載至手機的新聞雲App，全部料理買一送一（不含酒精飲料）。中山店同慶，同樣時間內來中山店用餐並出示新聞雲App，點任一種拉麵皆免費贈送半熟蛋一顆。



誠屋拉麵大直店

地址：台北市中山區敬業三路123號6樓之3（ATT 4 Recharge 6樓）

電話：02-77060852

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