2大跨年煙火接駁車免費搭！義大世界、劍湖山31日交通管制看此

▲義大世界往年跨年人潮。（圖／義大世界提供。）



記者陳涵茵／綜合報導

2018年跨年倒數計時，無論是劍湖山1088秒、義大世界999秒煙火還是都讓人期待萬分，不管那一場煙火都將會人潮擠爆，為了疏通人潮兩大樂園推出了接駁服務，不想人擠人可以多加利用大眾交通工具，另外自駕遊客則需留意當日交通管制路段。

劍湖山世界

地址： 646雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號



＊接駁專車與臨時停車場

慈靈宮廣場

地址：雲林縣古坑鄉湳子村湳子30之30號





▲劍湖山跨年煙火。（圖／劍湖山提供）



雲林劍湖山世界跨年煙火秀今年首度結合在地布袋戲藝術煙火，將於29、30日兩天各推出5分鐘水樂園的藝術煙火秀，31日跨年當晚將施放長達8分8秒的摩天輪高空煙火，3天總計共28888發，長達1088秒。入園民眾可以先將車子停台3線慈靈宮廣場，然後徒步到對面的綠色隧道幸福廣場搭乘接駁車，從12月31日晚上18點開始，每30分鐘一班接駁車，直到晚上22點30分止。

散場的接駁地點則是在劍湖山園外的文武瀑布，從凌晨0點20分到2點30分止，觀跨年煙火的民眾都可免費搭乘。跨年當天預估會帶來約20萬人潮進入古坑山區，雲林縣警察局將加強疏導外圍各主要道路，並實施交通管制，當天要入園欣賞跨年煙火的民眾可提早出發。

義大世界

地址： 840高雄市大樹區學城路一段10號

＊免費接駁與臨時停車場

永達技術學院仁武校區

地址： 814高雄市仁武區水管路三段69巷

▲義大世界999秒煙火。（圖／義大世界提供。）



義大世界則將在12月31日中午12點起於永達技術學院仁武分校提供免費接駁專車及臨時停車場，12月31日中午12點至晚間11點40分，義大世界會於永達技術學院仁武分校開啟臨時停車與接駁服務，民眾可將車輛停放於此，再轉乘免費接駁車前往義大世界。

散場則從1月1日凌晨00點15起，可於義守大學旁戶外第一停車場搭乘免費接駁專車返回永達技術學院。此外，義大世界也在永達技術學院、臨水管路旁，設置了一個計程車招呼站。義大客運當日全線照常行駛，並於散場時加開高鐵左營線，方便民眾轉乘捷運返家。

▲跨年當日交通管制路段。（圖／取自義大世界官網。）



自駕民眾需留意周邊交通管制，12月31日義大世界將實施三階段的交通管制，車輛離場也有指定動線及時間。義大周邊共有7個管制點，水管路、義大二路口還有澄觀路、水管路口周圍等，共分成三階段管制。

1.第一階段

從晚上8點開始管制自小客車含計程車進場，機車則預計從晚上11點開始管制，若停車場提早客滿，管制時間也會提前啟動。

2.第二階段

第二階段為散場管制，1月1日凌晨0點至凌晨1點之間，此時段只開放接駁車和機車離場。

3.第三階段

第三階段為凌晨1點之後，開放自小客車離場。

除了管制通行時間，車輛離場也有指定動線，停放於靠近義大遊樂世界的戶外第一、第二停車場的車輛，僅能由186甲線往大樹方向離開；停放於戶外第五停車場的車輛請由186甲線往大社方向離場；停放於其他停車場的車輛，請由義大二路離場。