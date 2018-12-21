炸便宜！台南老爺705元、墾丁每房200元　暖冬補助必住超值飯店

▲成旅晶贊飯店五館聯合住宿1999元，再加上補助省很大。（圖／成旅觀光提供。）



記者陳涵茵／台北報導

今年冬天絕對不能待在家！繼宜花東高屏暖冬遊補助計畫後，交通部觀光局再加碼擴大補助範圍，全台入住飯店、旅館每房補助新台幣1000元，30歲以下或60歲以上再加碼500元，最高每房可補助至1500元，飯店業優惠住房方案折上折超便宜，計畫小旅行就趁這波。

從明年1月1日起到31日入住飯店還有加碼補助可拿，全台連鎖飯店集團福容大飯店率先推出優惠，若想安排墾丁冬日遊，入住美棧1送1分享住房專案，雙人三天二夜3,399元起，補助後雙人同行每房每晚只需200元，便宜到讓人懷疑眼花，一家四口出遊省超大。

▲墾丁美棧墾丁大街旅店住一晚每房只要200元。（圖／福容大飯店提供。）

另外想到東部玩，花蓮福容Lucky Day住房專案，補助後兩人同行只要1,499元，再贈價值1000元三溫暖券；高雄福容發大財住房專案二人同行，補助後每人每晚含早餐1,050元。另外，入住福容大飯店1晚或餐飲消費滿5千，即可獲抽獎券一張，抽價值65.9萬的現代汽車。

永遠去都去不膩的台南小旅行再安排一趟吧！台南老爺行旅響應擴大國旅暖冬遊方案，官網訂房加碼再贈500元玩樂金，即日起至台南老爺行旅官網預訂明年一月份周日至周四任一住房專案，即享房價現折500元，搭配觀光局暖冬遊相關補助，合計最高現省2,000元，等於每晚3,410元的房型現折後，每人每晚僅需705元起，平均一晚花不到一張小朋友。

▲台南老爺行旅每人每晚僅需705元起。（圖／台南老爺行旅提供。）



成旅觀光也推出五館聯合住宿1999元，扣除觀光局補助款1,000元、飯店加碼補助款100元，只需付899元就能入住星級飯店，包含豐盛早餐，適用成旅觀光旗下成旅晶贊飯店台北淡水、台北蘆洲、台中民權、花蓮假期與晶贊都會旅店台北永和，每日限量憑身份證明每人限補助一次。

不過也提醒遊客，交通部規定清楚寫明雖是擴大補助至19縣市，不過飯店補助與優惠參與情況，以每間飯店規定為準則，消費者在入住前最好事前向飯店電話確認，先清楚明白遊戲規則，才能省得開心也玩得開心。

美棧大街旅店

地址：946屏東縣恆春鎮墾丁路235號

電話：08 886 2988

＊入住美棧1送1分享住房專案，雙人三天二夜3,399元起，補助後雙人同行每房每晚只需200元。

福容大飯店花蓮

地址： 970花蓮縣花蓮市民生路51號

電話： 03 823 9988

＊Lucky Day住房專案，補助後兩人同行只要1,499元。

台南老爺行旅 The Place Tainan

地址：台南市東區中華東路一段368號

電話：06 236 6168

＊每晚3,410元的房型折後，每人每晚僅需705元起。

成旅晶贊飯店五館聯合住宿1999元



台北淡水

地址：新北市淡水區中正東路二段91號（捷運紅樹林站）

電話：（02）8809-1111

台北蘆洲

地址：新北市蘆洲區中山一路8號（捷運共構|徐匯中學站）

電話：（02）2285-5799

台中民權

地址：台中市中區民權路66號（台鐵台中站）

電話：（04）2223-5678

花蓮假期

地址：花蓮市中華路231號（台鐵花蓮站）

電話：（03）836-0099

晶贊都會旅店台北永和

地址：新北市永和區永和路二段168號3樓（捷運共構頂溪站）

電話：（02）2920-6789

＊五館聯合住宿1999元，扣除觀光局補助款1,000元、飯店加碼補助款100元，每房只需付899元。