台中平價工業風餐廳　披薩有鹹蛋黃，豬排抹蜂蜜芥末醬

▲90小餐館座位大概20幾個。（圖／強生與小吠的HYPER人蔘提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導 圖／強生與小吠的HYPER人蔘

年底是最多人聚餐同歡的時候，如果想在台中找到好吃的餐廳又不用花太多錢，部落客強生與小吠在《旅遊超爽的！》推薦同時有販賣義大利麵、披薩還有日式飯類的「90小餐館」給大家，其中夾有鹹蛋黃的披薩看起來頗可口啊！

▲櫃枱上的燈用酒瓶加上水管製作而成。

90小餐館地點在旱溪東路靠近東山路這邊，餐館前有停車位，旱溪東路路邊也可停車。店內的裝潢有點工業風，座位數大概20幾個，也有長形座位，方便多人聚餐時併桌。這裡有每人低消100元的限制，菜式以義大利麵、日式丼飯和披薩為主，價位落在100至200元之間，據強生與小吠表示，這樣的價錢在台中算是平價。

▲唐揚炸雞小份100元。

唐揚炸雞（小）100元

炸物雖然是小份，份量其實不少。雞肉很軟嫩，外皮酥脆，而且吃得到肉汁。雖然雞肉已有調味，但強生與小吠建議可以再沾店家的塔塔醬一起食用。

▲薯條可沾起司或肉醬吃。

波隆那肉醬脆薯佐香濃起司醬150元

烤過後口感偏鬆軟的馬鈴薯條，有刻意保留外皮，吃起來較有口感。被滿滿起司醬覆蓋的薯條很香濃，強生與小吠覺得除了配起司吃，沾義式肉醬也好吃，一盤起司可以吃到二種風味。

▲金莎蟹老闆pizza的夾心是鹹蛋黃。

▲這道披薩的賣相佳，味道也很香。

金莎蟹老闆pizza 200元

這道披薩的賣相很漂亮，味道也很香，上面舖有蟹肉絲、青椒、紅黃椒、洋蔥還有起司，顏色口味都豐富！最特別的是披薩中間夾了鹹蛋黃，吃起來有點沙沙的口感而且味道濃厚，很獨特。

▲櫻花蝦給的量很多。

▲辣味腐乳櫻花蝦義大利麵味道頗辣。

辣味腐乳櫻花蝦義大利麵200元

滿滿的櫻花蝦舖在麵條周圍，這樣一盤只要200元很划算。從側面看可以發現麵條份量不少，而且醬汁有收乾，不是那種不知道在吃醬還是不知道在吃麵的台式Pasta。據強生與小吠表示，麵的辣味很明顯，算是較辣的調味，麵條口感適中頗為好吃。

▲豬排上有滿滿蜂蜜芥末醬。

咖哩豬排飯 160元

切成條狀的豬排上有滿滿的蜂蜜芥末醬，是比較少見的豬排沾醬。咖哩醬是分開裝的，味道偏甜，可以視個人喜好添加。豬排厚度頗厚，豬肉很嫩不柴，外頭的麵衣炸的很酥，咬下去會有爽脆的「咔咔」聲！



據強生與小吠表示，即日起至明年1月4日，週二至週五到店內用消費，奶油雞肉義大利麵買一送一哦！



90小餐館

地址：台中市北屯區東山路1段148號（旱溪東路旁）

電話：04-24351223