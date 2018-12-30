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台北人氣水餃老店　內用只賣飽滿多汁韭黃口味

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不愛跟風流行，只想踏實分享美食，下定決心要做一名..

點評：這麼有氛圍小店的東西通常都好好吃><
ETtoday餓勢力

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

文、圖／Hana食旅生活

這天體驗完P&C Boutique Cafe後，大胖覺得肚子還可吃東西，於是騎著車載我到附近的三五水餃，來嚐嚐他平日上班偷閒會來吃的人氣水餃店，一抵達雙連捷運站就有一種台式復古的氛圍，可能和附近多賣的是看起來年份已久的小吃攤販有關，很喜歡這樣的氣氛，總覺得多了份人情味。

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

▲第一次在台灣看到這麼窄小狹長的店面，感覺蠻特別，讓我想起在神戶偶遇的ひょうたん 餃子店，雖然小，但卻充滿溫暖人味

菜單

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

▲這裡內用只賣韮黃水餃、酸辣湯和各式小菜，外帶冷凍水餃則是有韮菜、白韮黃、高麗菜豬肉、蝦仁豬肉、干貝蝦仁口味可以選

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

▲店門口有三位員工在包水餃，熟練的動作看了真是舒暢療癒，也是三五水餃的活招牌

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

▲整齊排列的生水餃，每顆都有屬於自己獨一無二的麵粉印記與壓痕，露出手工的純粹和真實

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

▲小菜每盤$30，有皮蛋豆腐、豆干、小魚乾花生、台式泡菜、豬頭皮等，我們剛吃完好多食物，就不拿小菜了

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

▲酸辣湯$30，還記得他的辣味多來自胡椒粉，酸味和勾芡的稠度都蠻恰當，料多實在，喝了很過癮

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

▲韭黃水餃15顆$90，平均一顆6元，稍微比一般小吃店貴了些，但似乎有比較大顆一點

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

▲水餃的外皮是屬於較軟的質地

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

▲內餡相當飽滿，韮黃的份量多，鮮甜多汁、清爽甘口，搭配軟嫩的碎豬肉一起吃非常搭，但可惜外皮不夠Q彈偏水，如果再更紮實口感相信會更好~

▲▼台北大同區三五水餃。（圖／Hana食旅生活提供）

整體而言，三五水餃算是平常經過可順便吃的店，不用專程來，後來查詢了一下才發現原來他跟旁邊的"雙連高記手工水餃"有關係，兩邊會刻意錯開營業時間，不過看評價似乎高記比較多人推薦，雖然大胖說都一樣，但還是有機會想吃吃看高記～

三五水餃
地址：台北市大同區民生西路17號
電話：02-2523-3132
營業時間：週一至六 8：30－16：15 （週日公休）

《Hana食旅生活》
不愛跟風流行，只想踏實分享美食，下定決心要做一名對美食真誠對待、用心紀錄、業餘卻又不輸專業的部落客。
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關鍵字： 三五水餃 Hana食旅生活 水餃 美食情報 達人美食 台北市美食

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