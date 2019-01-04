ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

高雄隱藏版老味道！鹽埕市場古早味沙茶麵

點評：簡單的味道最令人懷念！
ETtoday餓勢力

▲▼高雄鹽埕市場沙茶麵。（圖／阿如的小格子提供）

▲位在高雄鹽埕市場裡的老味道沙茶麵。（圖／阿如的小格子提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

不少人每到一個地方遊玩，都會先尋找在地人才會吃的美食，除了是積累旅行回憶，對於代表美食的鑑定，當地人的喜好口味似乎更加有代表性。阿如的小格子分享的就是在市場裡的老味道，這樣的古早味，對許多人來說不僅是填飽肚子，更是回味過去的一種方式。

▲▼高雄鹽埕市場沙茶麵。（圖／阿如的小格子提供）

▲▼小店面整體呈現相當懷舊的復古感，擺設也令人感到熟悉。

▲▼高雄鹽埕市場沙茶麵。（圖／阿如的小格子提供）

阿如說，這家位於高雄鹽埕市場裡的沙茶麵是她老公從小吃到大的店家，過去是一個阿伯在販賣，因此就直接稱呼為「阿伯沙茶麵」。她形容，小店面整體並不像現在的餐廳如此明亮，但和過去一樣的攤子仍然帶給老客人熟悉的感覺，在小攤販上的擺設非常有懷舊感。

菜單上的品項並不多，就是沙茶麵分成乾、湯或是餛飩湯麵及其他湯類的選擇，阿如點的是沙茶乾麵和蛋花湯的組合，她表示，沙茶的味道非常香濃，配菜的豆芽和肉絲，儘管整體十分簡單，但這樣的口味正是記憶裡那份熟稔，而蛋花湯的清爽搭上沙茶乾麵相當契合！

▲▼高雄鹽埕市場沙茶麵。（圖／阿如的小格子提供）

▲▼簡單的沙茶麵及蛋花湯的配置卻讓許多人回味無窮。

▲▼高雄鹽埕市場沙茶麵。（圖／阿如的小格子提供）

沙茶麵
地址：高雄市鹽埕區瀨南街137-3（高雄鹽埕第一公有市場）
營業時間：07：00～14：00

關鍵字： 阿如的小格子 沙茶麵 鹽埕市場 高雄美食 台灣小吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

高雄懷舊風南粥北麵　必點銷魂辣黃瓜、經典麻花麵！

全台最美公園咖啡館就是它了！還可享用上百種法式甜點

高雄百年教會耶誕點燈超浪漫　變身城堡散發歐洲風情

高雄爆汁海膽鮭魚卵丼飯超霸氣　一入口啵啵啵瞬間爆汁

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義人一月入住富野渡假酒店0元

2人同行玩馬祖　每人補助1700

2019第一場流星雨4日大爆發

住台東五星飯店僅1200還附早餐泡湯

金山24小時佛心平價湯屋

花蓮遠雄海洋公園1月壽星免費入園

台南2019月津港燈節2月2日點燈

最美燒肉餐廳！碳佐麻里時代店開幕

全台9處龍貓隧道還能賞雲海藍眼淚

桃園6大新開景點

熱門行程

最新新聞更多

十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽

高雄隱藏版老味道！鹽埕古早味沙茶麵

苗栗夢幻歐風玫瑰園花季美到1月

日本13間三井Outlet折扣季最高..

新竹散步甜食舒芙蕾　法式香檸爽口

首家一風堂EXPRESS進駐微風南山

新手爬玉山行前準備分享

外媒評選世界十大特殊景點！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366