高雄隱藏版老味道！鹽埕市場古早味沙茶麵

點評：簡單的味道最令人懷念！

▲位在高雄鹽埕市場裡的老味道沙茶麵。（圖／阿如的小格子提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

不少人每到一個地方遊玩，都會先尋找在地人才會吃的美食，除了是積累旅行回憶，對於代表美食的鑑定，當地人的喜好口味似乎更加有代表性。阿如的小格子分享的就是在市場裡的老味道，這樣的古早味，對許多人來說不僅是填飽肚子，更是回味過去的一種方式。

▲▼小店面整體呈現相當懷舊的復古感，擺設也令人感到熟悉。

阿如說，這家位於高雄鹽埕市場裡的沙茶麵是她老公從小吃到大的店家，過去是一個阿伯在販賣，因此就直接稱呼為「阿伯沙茶麵」。她形容，小店面整體並不像現在的餐廳如此明亮，但和過去一樣的攤子仍然帶給老客人熟悉的感覺，在小攤販上的擺設非常有懷舊感。

菜單上的品項並不多，就是沙茶麵分成乾、湯或是餛飩湯麵及其他湯類的選擇，阿如點的是沙茶乾麵和蛋花湯的組合，她表示，沙茶的味道非常香濃，配菜的豆芽和肉絲，儘管整體十分簡單，但這樣的口味正是記憶裡那份熟稔，而蛋花湯的清爽搭上沙茶乾麵相當契合！

▲▼簡單的沙茶麵及蛋花湯的配置卻讓許多人回味無窮。

沙茶麵

地址：高雄市鹽埕區瀨南街137-3（高雄鹽埕第一公有市場）

營業時間：07：00～14：00