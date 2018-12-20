高雄百年教會耶誕點燈超浪漫　變身城堡散發歐洲風情

點評：趁人還沒有太多的時候趕快去><

▲高雄鹽埕教會聖誕節夜晚裝飾。（圖片由跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

一年一度的聖誕節即將到來，各地都開始準備聖誕節的裝飾活動，一年比一年浪漫。到北部除了有座落在台北101松智廣場的Dior全球唯一聖誕樹，還有時時刻刻都有滿滿人潮的新北耶誕城，那高雄有哪些必拍的聖誕節景點呢？部落客跟著左豪吃不胖&親子樂活趣就在社團《旅遊超爽的！》中分享這個超有異國風情的教會景點！

▲鹽埕教會在每年聖誕節期間都會有夜晚點燈活動，充滿異國風情。

高雄的鹽埕教會位於捷運鹽埕埔站附近，步行只要五分鐘，是一個具有百年歷史的教會，每年到了聖誕節的期間，都會有點燈的活動，用上萬顆的LED燈裝飾周邊，今年的點燈禮拜在12月1號舉行，美日的點燈時間是晚上5點30分到11點30分為止。

▲聖誕樹背面。

白天看起來莊嚴寧靜的教堂，到了晚上搖身一變成為一個浪漫的建築，就像歐式的小城堡一樣，散發著異國風情，吸引許多遊客前往拍照，跟著左豪吃不胖介紹，從鹽埕教堂一踏入馬上就可以看見 神愛世人石碑上的四個大，後面大樹被整個金光閃閃的LED燈包覆點亮，每個地方都是最佳拍照區域。

▲大樹被LED燈包覆，成為最受歡迎的拍照地點。

除了每晚的點燈活動以外，12月整個月也有常設的咖啡攤位，同時會有相片展覽和明信片義賣的活動，12月22日晚上七點也將邀請純粹人聲樂團The Pure，舉辦acapella音樂會。跟著左豪吃不胖表示，今年有點可惜少了聖誕老人與麋鹿的裝飾，但還是很美。

▲廣場上方寡滿五彩的LED燈，相當浪漫。



高雄鹽埕教會

地址 : 高雄市鹽埕區瀨南街53號

電話 : (07)561-1315

點燈時間 : 17:30 – 23:30