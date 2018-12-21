全台最美公園咖啡館就是它了！還可享用上百種法式甜點

點評：在樹蔭下喝咖啡超像到歐洲的><

▲高雄苓雅位在文化中心內的卡啡那探索咖啡館。（圖片由豬飛小姐提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

對現代人來說，咖啡已經是生活中不可或缺的一部分，而坐在咖啡廳裡享受悠閒的午後更是許多人追求的小確幸，高雄最近開幕了一家特色咖啡館，部落客豬飛小姐就在社團《旅遊超爽的！》中分享這家位在苓雅的文化探索咖啡館！

▲位於高雄市文化中心的卡啡那文化探索館。

▲牆面上有招牌銅鍋舒芙蕾的鏤空設計。

卡啡那咖啡館是一家連鎖的咖啡廳，是Donutes多那之集團的旗下品牌，創立於2012年，在高雄先後開了明誠店和美術館店，今年12月7日在高雄市文化中心開幕了最新的分店，對講究的咖啡控來說，品味咖啡除了咖啡本身好喝以外，店員的服務態度、環境的整潔度和店內的舒適度也都相當重要。卡啡那一直都十分講究裝潢，新開幕的文化探索館，更被稱為「全台最美公園咖啡館」。

▲戶外座位區上方掛著彩燈，夜晚氣氛相當好。

▲以摩斯密碼設計的牆面。

卡啡那的建築物以古典的金色為主，搭配深藍色，低調優雅的設計中又不失時尚，充滿了歐式風格。戶外區的座位設置在一整排的綠樹之下，讓喝咖啡的客人可以在樹蔭下享受陽光卻又不會熱到覺得不舒服，是內外用整片落地窗隔開，更有連貫的感覺。豬飛小姐介紹，店外有一片網美打卡牆，用摩斯密碼設計，傳達的是莎士比亞的名言：「生活裡沒有書籍，就好像沒有陽光；智慧裡沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。」

▲入夜以後座落在一整排綠樹後面更是蒙上了一層神秘的面紗。

▲點上燈以後可以看見明顯的招牌。

▲天花板上超大的「CAFEAINA」字樣發光板。

店內的裝潢也使用許多光的設計，包括瑱花板上超大的「CAFEAINA」字樣發光板，以及從地面延伸到天花板的發光書牆，等到天黑以後更是浪漫。卡啡那的座位也不少，空間寬敞，不會有位座位多而擁擠的感覺，特別的是，吧台設計成圓弧形，讓整個空間看起來更加柔和，可以早一點到店裡挑選自己喜歡的座位，點杯咖啡享受時光。

▲卡啡那店內座位數多，但也不會有太過擁擠的感覺。

▲書牆的設計十分特別，從地面延伸到天花板上。

▲卡啡那有上百種經典法式甜點可以選擇。

豬飛小姐說，最喜歡卡啡那這個咖啡品牌的最大原因，除了每家店都浮誇得不像話（網美拍照必備），最讓人喜愛的就是自家烘焙的百種法式甜點了，每次來都有機會品嚐到不一樣的款式。不像一般的連鎖咖啡店，卡啡那的咖啡自己烘，甜點也自己做。另外也推薦，喜歡黑咖啡可以選擇精品咖啡，咖啡豆很不錯，質地也很細膩。

▲聖多諾黑吃起來甜而不膩，綿密的卡士達醬中帶有酥脆的口感。

聖多諾黑$105

Saint Honoré（聖多諾黑）是一款經典的法式甜點，底層選用焦糖蘋果酥，使用香緹奶油製成的白色擠花將焦糖蘋果酥和泡芙結合在一起。上面式許多淋上焦糖的小泡芙，包裹在滿滿的香草卡士達醬外面，吃起來甜而不膩，卡士達醬的濃密和泡芙的酥脆碰撞在一起，讓人忍不住一口接一口。

▲聖誕節期間推出的芙芙巧克，吃完可以把杯子帶走。

芙芙巧克$150

豬飛小姐介紹，因應聖誕節的到來，推出了芙芙巧克和浮浮鮮果兩種口味的聖誕杯布丁，芙芙巧克的內餡是使用64％的深黑巧克力，搭配香蕉和櫻桃果泥，巧克力和香蕉本身就是萬年不敗的經典組合，加上櫻桃的酸甜，讓層次更加豐富，另外，吃完甜點以後，可愛的聖誕杯是可以帶走的！

▲千層酥是一款深受法國人喜歡的甜點。

綠葡萄千層$150

法國在2008年發起，將每年的9月訂為「千層酥月」，足以見法國人有多重視、多喜愛款甜點。豬飛小姐表示，薄如蟬翼的餅皮層層堆疊，口感酥脆、奶油香迸發，搭配卡士達醬、新鮮奶油、綠葡萄格外清爽，這個要在餅皮受潮變軟前趕緊吃完，免得落得花落無花空折枝的遺憾。

▲銅鍋製作的舒芙蕾成本較高，而且上桌之後也要盡速享用。

經典法頌舒芙蕾$200

最近幾乎每一家咖啡廳都會有的一項甜點就是舒芙蕾，但是卻只有少數的店家有販售傳統的銅鍋舒芙蕾，溫熱綿密的口感散發著蛋香味，也可以到入附上的鮮奶油或冰淇淋，是一款一上桌要趕快享用的美食。

▲可以搭配奶油或冰淇淋。

卡啡那文化探索館

地址： 高雄市苓雅區五福一路67號西苑 （文化中心內）