ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

板橋隱身2樓神秘咖啡館　必點丹麥奶酒吐司＋海鹽冰淇淋

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：用看的就令人陶醉
ETtoday餓勢力

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

文、圖／食癮，拾影

轉進老市場裡的小巷，有一處通往公寓二樓的入口，不用懷疑，這裡就是Merci Vielle的大門。在板橋以各種風格存在著的Merci系列，想必對喜歡咖啡館、甜點小店的朋友而言肯定不是個陌生的名號，都不知道Merci系列究竟推出了幾間店，也始終一直沒有特別前往的機會。來到 Merci Vielle 也算是個碰巧的意外吧，其實原先是要去別間店坐坐的，不料店裡客滿沒有座位，「不然去附近的Merci Vielle好了」朋友的一句話，讓我們轉了彎走上這隱藏在二樓的秘密空間。

/ Cherry.

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

Merci Vielle 的入口真的很神秘，在走上樓梯後推開門的當下也仍然遲疑著：「怎麼會有咖啡館開在這裡啦？」門後是充斥著復古老件的小空間，店裡的確不大，但因為座位擺放的也不是很多，所以感受起來並不會覺得狹窄。之前看過網路上的照片分享，一直對Merci Vielle的印象停留在白天會擁有美好的自然光，不過這天或許是因為陰天的緣故吧，店裡被昏黃的燈光給籠罩，儘管沒有清透的陽光，反倒覺得這樣的昏暗更襯出Merci Vielle的迷人。

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

喜愛復古氛圍的人，定會在店裡目不轉睛的欣賞著。角落裡還有一台烘豆機，雖然沒有在操作，但身在Merci Vielle裡時卻也能嗅到明顯的咖啡香。

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

店裡基本上以咖啡為主，提供多種單品、特調、以及其他茶類飲品。餐食部分，則是丹麥吐司最受到客人們的喜愛。因為店內人手僅有1～2位，所以等候餐點的時間較長，於是在等候時可以先看看自己的書、或是用用手機、電腦。

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

可可歐蕾 $160元
放置牛奶冰磚在玻璃杯裡，再倒入一整瓶鮮奶、與熱可可，口味上是非常濃郁的奶香與可可氣息，意外地並不會甜膩，嗜甜的你不妨可以再將棉花糖、巧克力放進，增添甜味。

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

餘煙裊裊 $180元
原先是打算要點紅豆麻糬丹麥土司的，但聽見店員介紹餘煙裊裊中的奶酒，頓時讓我們眼睛為之一亮，抱持著對奶酒要如何與吐司搭配的好奇點了餐，果然一上桌就有著非常吸睛的視覺感。丹麥土司上是一球海鹽焦糖冰淇淋，這時再將奶酒倒入鐵鍋，散出緩緩白煙，正如同他的名字一樣地餘煙裊裊。口味上，加入奶酒之後並沒有讓吐司失去脆度，仍然能吃到丹麥土司的香脆感，倒是奶酒的味道其實不算濃，大部分的香甜滋味都是來自於海鹽焦糖冰淇淋。

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

天色漸暗，窗景外的街燈與霓虹染出一層紫色，彷彿隔去了我們與外頭的世界。好似，缸裡隨著氣泡往上游泳的魚兒，他們看見的是眼前的光與泡沫，卻不知道外頭的世界還有更多色彩。這樣待在二樓咖啡館的秘密時間裡，我們就像是魚那般的徜徉在Merci Vielle沈穩之中，什麼也不用多想、什麼也不用煩惱，就讓時間靜止在最後一口咖啡、被奶酒沾濕的吐司上。

▲▼板橋府中咖啡館：Merci Vielle。（圖／食癮，拾影 提供）

Merci Vielle
地址：新北市板橋區府中路50號2樓（府中站 1、2號出口）
營業時間：13:00~22:00
電話：02-8965-3906
無服務費、有網路、插座（使用前2小時$20，第3小時起10元/時）、用餐時間2小時（若無候位則不限制）

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。 喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
部落格FB

關鍵字： Merci Vielle 新北美食 達人美食 美食情報 食癮，拾影 咖啡廳 下午茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

一個人蜜月！首爾古典咖啡屋　冰淇淋夾心櫻花餅超療癒

公園旁的悠閒時光　板橋「咖啡調進所」拿鐵有最美漸層

嚐嚐「男朋友家」煮的紅酒燉牛肉！還有提供外帶餐盒

整隻軟殼蟹鋪在燉飯上！台北六張犁隱藏美食有超浮誇海味

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

2019全台跨年追星攻略懶人包

六福村身份證有4、0門票現省479

生日有2019任一數字拉麵第2碗1元

買「便宜商務艙、搭機升等」全攻略

台中泰國流水蝦699吃到飽！

超過70種菜色！健康的蔬食吃到飽

2019澎湖海上花火節時間表出爐

台北華山小日子商號　文青風選物店

微風南山獨家餐飲品牌超過30家

熱門行程

最新新聞更多

板橋神秘咖啡館　必點丹麥奶酒吐司

在樂晴鍋物優雅地吃巧克力和牛

元旦首波返鄉潮擠爆！高鐵今、明加開3..

暴雪襲北海道！赴日遊客注意交通

台中隱藏版海鮮粥　吃一次就愛上

新開幕拉麵店這5天拉麵一碗10元

元旦國道免收費延長　0時至10時

南投秘境竹林！宛如日本嵐山

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366