板橋隱身2樓神秘咖啡館　必點丹麥奶酒吐司＋海鹽冰淇淋

點評：用看的就令人陶醉

文、圖／食癮，拾影

轉進老市場裡的小巷，有一處通往公寓二樓的入口，不用懷疑，這裡就是Merci Vielle的大門。在板橋以各種風格存在著的Merci系列，想必對喜歡咖啡館、甜點小店的朋友而言肯定不是個陌生的名號，都不知道Merci系列究竟推出了幾間店，也始終一直沒有特別前往的機會。來到 Merci Vielle 也算是個碰巧的意外吧，其實原先是要去別間店坐坐的，不料店裡客滿沒有座位，「不然去附近的Merci Vielle好了」朋友的一句話，讓我們轉了彎走上這隱藏在二樓的秘密空間。

/ Cherry.

Merci Vielle 的入口真的很神秘，在走上樓梯後推開門的當下也仍然遲疑著：「怎麼會有咖啡館開在這裡啦？」門後是充斥著復古老件的小空間，店裡的確不大，但因為座位擺放的也不是很多，所以感受起來並不會覺得狹窄。之前看過網路上的照片分享，一直對Merci Vielle的印象停留在白天會擁有美好的自然光，不過這天或許是因為陰天的緣故吧，店裡被昏黃的燈光給籠罩，儘管沒有清透的陽光，反倒覺得這樣的昏暗更襯出Merci Vielle的迷人。

喜愛復古氛圍的人，定會在店裡目不轉睛的欣賞著。角落裡還有一台烘豆機，雖然沒有在操作，但身在Merci Vielle裡時卻也能嗅到明顯的咖啡香。

店裡基本上以咖啡為主，提供多種單品、特調、以及其他茶類飲品。餐食部分，則是丹麥吐司最受到客人們的喜愛。因為店內人手僅有1～2位，所以等候餐點的時間較長，於是在等候時可以先看看自己的書、或是用用手機、電腦。

可可歐蕾 $160元

放置牛奶冰磚在玻璃杯裡，再倒入一整瓶鮮奶、與熱可可，口味上是非常濃郁的奶香與可可氣息，意外地並不會甜膩，嗜甜的你不妨可以再將棉花糖、巧克力放進，增添甜味。

餘煙裊裊 $180元

原先是打算要點紅豆麻糬丹麥土司的，但聽見店員介紹餘煙裊裊中的奶酒，頓時讓我們眼睛為之一亮，抱持著對奶酒要如何與吐司搭配的好奇點了餐，果然一上桌就有著非常吸睛的視覺感。丹麥土司上是一球海鹽焦糖冰淇淋，這時再將奶酒倒入鐵鍋，散出緩緩白煙，正如同他的名字一樣地餘煙裊裊。口味上，加入奶酒之後並沒有讓吐司失去脆度，仍然能吃到丹麥土司的香脆感，倒是奶酒的味道其實不算濃，大部分的香甜滋味都是來自於海鹽焦糖冰淇淋。

天色漸暗，窗景外的街燈與霓虹染出一層紫色，彷彿隔去了我們與外頭的世界。好似，缸裡隨著氣泡往上游泳的魚兒，他們看見的是眼前的光與泡沫，卻不知道外頭的世界還有更多色彩。這樣待在二樓咖啡館的秘密時間裡，我們就像是魚那般的徜徉在Merci Vielle沈穩之中，什麼也不用多想、什麼也不用煩惱，就讓時間靜止在最後一口咖啡、被奶酒沾濕的吐司上。

Merci Vielle

地址：新北市板橋區府中路50號2樓（府中站 1、2號出口）

營業時間：13:00~22:00

電話：02-8965-3906

無服務費、有網路、插座（使用前2小時$20，第3小時起10元/時）、用餐時間2小時（若無候位則不限制）

