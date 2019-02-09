花蓮老宅藏人氣餐廳　山谷手打肉排南瓜咖哩限量一組一份

點評：山谷咖哩看起來也太好吃了><

▲花蓮特色餐廳小和山谷。（影／Leona fun life -利歐娜。樂生活）

▲花蓮特色餐廳小和山谷。（圖片由Leona fun life -利歐娜。樂生活提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

到花蓮除了欣賞好山好水以外，也要用美食把肚子填飽，花蓮有許多特色餐廳，從傳統早餐店到賞景餐廳都有，而在壽豐鄉的田間巷弄裡就有一家老屋餐廳，每天吸引許多饕客慕名而來，排隊半小時也願意，就為了在古色古香的老宅裡享用美食。部落客Leona fun life -利歐娜。樂生活就在社團《旅遊超爽的！》中分享這家花蓮的人氣餐廳！

▲保存老宅樣貌的小和山谷，位在壽豐鄉的田間巷弄內。

花蓮的小和山谷位在壽豐鄉的田間巷弄內，是日治時期民們望族的住所，當初是一家六口的老房子，完整保存了房子的外觀，不破壞老屋的樣貌，後來再加上的裝飾也都相當復古，與斑駁的牆面十分搭配。小和系列目前有經營民宿和餐廳，分別是2014年開幕的小和農村Peaceful Village，以及2017年開始營業的小和山谷Peaceful Valley。

▲店內裝潢以木頭為主，裝飾也都充滿復古氣息。

Leona表示，小和山谷相當搶手，週五用餐時間一直都會有一到兩組在候位，但因為六人以下的團體沒辦法事前預約，所以想要避開人潮就要提早過去。平常也是不收服務費的，但在特定時間會加收10％服務費，用餐前可以先到粉絲團上看店家的公告時間。用餐時間兩個小時，但服務生不會特別催促，讓客人可以舒服的享用美食，因此用餐的時候也要稍微注意一下時間。

▲提供的水是香草水，除了特定時間以外都不收取服務費。

小河山莊的店內裝潢也以木頭為主調，採光良好，充滿老宅的復古氣氛，因應聖誕節的到來，門口也掛上聖誕花圈，相當有過節的氣氛。店裡面也擺上許多精緻的古董物品，充滿鄉村的風格。餐點的部分，Leona說，都是現點現做，所以必須耐心的等待一下。

▲每日限量一組只能點一份的山谷手打肉排南瓜咖哩，是小和山谷的必點美食。

山谷手打肉排南瓜咖哩$240

這道餐點是小和山谷的限量餐點，許多饕客都是為了它而來，因此也有規定每組客人限點一份，以白飯為基底淋上微辣的咖哩醬，上面放著一塊超厚的手打肉排，最後再以一個魔鬼蛋做裝飾，看起來就像一個小山谷一樣，相當吸睛。Leona表示，辣的感覺是後勁緩緩升起，而且會越來越渾厚，整體濃郁又美味。肉排厚實飽滿而且多了些蔬果丁綜合，吃起來也不會膩口。

▲用黑山波特啤酒燉煮的牛肋，少了紅酒的酸味，搭配奶油讓口感更加滑順。

波特酒燉牛肋$260

波特酒燉牛肋，使用黑山波特啤酒搭配五種蔬果熬煮，吃起來有微微的甜味，少了用紅酒燉煮的酸味，是一道柔和的料理。享用的時候可以將上方的奶油攪拌開來一起吃，會讓口感變得更加滑順。選用了澳洲的牛肋條當主食，帶著一點筋，但不會太難咬，相當有嚼勁。

▲不會有太重的椰奶味，反而讓白醬吃起來更清爽。

香鯷椰奶白烏龍麵$220

這道烏龍麵是適合各個年齡層，Leona介紹，整體的風味其實有點類似清爽的白醬，有點像是牛奶鍋的湯底多了點椰香，不會有太強烈的椰奶味，軟Q的烏龍麵吸附湯汁，搭配著一起吃非常的對味。

▲主餐搭配飲品折20元，左為冰釀蘋果茶，右為蜜桃玫瑰鍋煮奶茶。

▲廁所的設計也相當特別，保留古早的花磚，相當復古。



小和山谷Peaceful Valley

營業時間:10:00-18:00，周二至周四公休

電話:03-8655172

地址:花蓮縣壽豐鄉壽文路43號

訂位規定:不接受電話訂位、粉絲團訊息僅接受6至14人的預約