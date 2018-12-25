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超稀有牛舌定食挑動味蕾！新北板橋隱藏美食宛如日本小店

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：第一次聽到牛舌是店家招牌
ETtoday餓勢力

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

文、圖／食癮，拾影

雖然不曾在仙台吃過牛舌料理，但也對去年在東京上野吃到的牛舌定食念念不忘著，想念那厚切牛舌的口感與香氣，配上白飯、或是一口啤酒，纏繞在舌尖的味蕾，總是讓人驚喜。然而，直到入冬了才知道，原來今年夏天，板橋開了一間牛舌定食專賣店。

吉村牛舌 Yoshimura
日本氣息濃厚的小餐館，其實是由一位熱愛日本牛舌的台灣老闆經營，因為太喜歡吃牛舌，嘗遍了日本多家牛舌專賣店，甚至親自前往學習，然而，牛舌與處理方式皆有著高成本，不過他與團隊仍舊堅持開設了吉村牛舌，「沒有日本處理牛舌的機器，那麼就自己刀工製作吧；開不到市中心，那麼板橋小巷裡也很好」
/ Cherry.

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

位於板橋車站對街巷弄裡，走過寧靜的公館街、或是傳統市場的民權路，吉村牛舌就坐落在小公園旁的三角地帶，簡單清新的外觀，讓經過的人也不由自主的被吸引目光。

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

店內維持外觀一貫的灰白色系，加了一些日本元素，讓人有種置身在日本小店的感覺，不過店面空間倒是挺大的。倚靠玻璃窗的座位，一旁就是閃著粉紅光的「吉村牛舌」霓虹燈，偶爾還能透過窗，看見老爺爺騎著腳踏車路過、或是下學的孩子們蹦蹦跳跳地回家。吉村牛舌下午時段並沒有休息，我們在平日午餐時間之後造訪，店裡沒有什麼客人，用餐氛圍很舒適清靜。而第一次來到店裡的客人，無論你是牛舌愛好者、或是牛舌初體驗，店員都會親切的介紹牛舌定食菜單。
（店內不加收服務費，飲水請自行取用）

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

吉村牛舌定時（薄切）3片6切 $280元、炭燒極牛舌定食（厚切）4片8切 $590元
均附味噌湯、泡菜、麥飯、特製鹽蔥

（吉村牛舌完整菜單）

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

以泡菜取代醬菜、味噌湯、溏心蛋與鹽蔥，是符合台灣人口味的定食搭配。先喝口湯暖暖胃，然後趁熱品嚐炭燒牛舌吧，搭配一口Q香的麥飯，實在滿足。

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

牛舌部分我只有近拍厚切牛舌，雖然我與好友覺得薄切牛舌的厚度也不算薄，不過論口感與份量，還是推薦直接點厚切牛舌享用。牛舌使用的是來自澳洲穀飼牛，口感彈脆有嚼勁，咀嚼時的香氣不重，若是不搭配特製鹽蔥，味道其實略為平淡。我特別喜歡他們的特製鹽蔥，沾上牛舌單吃是鹹香又爽口，也很下飯。
（小插曲：上桌之後店員才發現我們點的四片八切厚切牛舌少了兩片，立刻急忙道歉並幫我們再補烤並送上，其實自己也差點忘記點的是八切，幸好店家反應快，也提醒大家用餐之前要先數數牛舌的片數是否正確XD）

▲▼ 新北板橋吉村牛舌 Yoshimura。（圖／食癮，拾影 提供）

在日式定食與燒肉丼氾濫的台北，專賣牛舌定食的小店目前的確算是少見（聽朋友說也有其他間居酒屋有在販售，下次也想去試試呀）若是偶爾想回味日本的牛舌定食、或是對牛舌料理充滿好奇的你，不妨來到吉村牛舌坐坐！

吉村牛舌 Yoshimura
地址：新北市板橋區公館街110號（板橋車站）
營業時間：11:30~20:30
無服務費、低消一份定食、尖峰用餐時間為90分鐘

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。 喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
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關鍵字： 吉村牛舌 Yoshimura 新北美食 達人美食 美食情報 日韓風 食癮，拾影

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