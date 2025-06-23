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「吃到飽千元有找」青焰牛排館進駐麗寶福容　7/10前4人行1人免費

▲「吃到飽千元有找」青焰牛排館進駐麗寶福容。（圖／路易莎提供）

▲「吃到飽千元有找」青焰牛排館進駐台中麗寶福容。（圖／路易莎提供）

記者黃士原／台北報導

「青焰炭火熟成牛排」是路易莎跨足餐飲的品牌之一，繼新莊嘉軒酒店、新竹伊普索酒店、苗栗鬱金香酒店之後，今日起正式進駐麗寶福容大飯店，同時歡慶開幕，7月10日前不分平假日4人同行1人免費。

青焰炭火熟成牛排主打主餐+半自助餐的semi-buffet，只要點用主餐，就享有自助吧吃到飽，今日開幕的台中麗寶門市，主餐提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、櫻桃鴨胸、嫩煎鮭魚等10多道海陸主餐，價格798元起。如果只享用自助吧也可以，每人價格600元。

▲「吃到飽千元有找」青焰牛排館進駐麗寶福容。（圖／路易莎提供）

▲青焰牛排館自助吧可無限取用。（圖／路易莎提供）

路易莎表示，青焰台中麗寶門市自助吧特別增設「光焙若蔬食區」，規劃多種異國的蔬食料理，顛覆以往素食者在自助餐廳中只能將就挑選食用，讓每位賓客都能盡情享受喜愛的料理。

▲刁民酸菜魚板橋府中店6/26試營運。（圖／刁民酸菜魚提供）

另外，繼4月初在高雄巨蛋商圈開設全台最大旗艦店後，刁民酸菜魚全台第8間門市即將進駐板橋府中商圈，6月26日試營運，當天限量80組客人用餐，同時還可享全桌5折優惠，6月27日正式開幕。

2019年在台中逢甲起家的刁民酸菜魚，其秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後在底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

關鍵字： 美食雲 青焰牛排館 麗寶福容 路易莎

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