ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

五星級「承億酒店插旗新竹」　預計2027年試營運

▲「承億集團」攜手零售業龍頭品牌遠東SOGO將共同合作新竹飯店開發案，新竹承億酒店預計將於2027年第四季試營運。（圖／承億集團提供）

▲新竹承億酒店預計於2027年第四季試營運；右圖為高雄承億酒店。（圖／承億集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

全台第二家承億酒店在新竹！承億集團今（23日）宣布攜手遠東SOGO，打造全新五星級酒店「承億酒店新竹」，就位於新竹遠東巨城購物中心旁，與購物中心主體共構，預計規劃150間客房及主題宴會廳，將在2027年第四季試營運。

▲「承億集團」攜手零售業龍頭品牌遠東SOGO將共同合作新竹飯店開發案，新竹承億酒店預計將於2027年第四季試營運。（圖／承億集團提供）

▲「承億酒店新竹」就位於新竹遠東巨城購物中心旁，與購物中心主體共構。

看好新竹於國際市場知名度與高端商務客市場，承億集團宣布聯手遠東SOGO共同合作新竹飯店開發案，是繼高雄承億酒店後的第二間據點，象徵承億集團揮軍北上的重要里程碑。

▲「承億集團」攜手零售業龍頭品牌遠東SOGO將共同合作新竹飯店開發案，新竹承億酒店預計將於2027年第四季試營運。（圖／承億集團提供）

▲▼高雄承億酒店擁有全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池；酒店融合在地元素，打造公共空間。

▲「承億集團」攜手零售業龍頭品牌遠東SOGO將共同合作新竹飯店開發案，新竹承億酒店預計將於2027年第四季試營運。（圖／承億集團提供）

承億集團發跡於嘉義，自2011年由建設跨足飯店市場後，先後打造「承億文旅系列」、「承億酒店」、「曇Villa」各特色分明的知名旅宿品牌，於嘉義、淡水、日月潭、花蓮及高雄皆有據點，目前在全台一共有6間分館，高雄承億酒店曾被評選為「全台最美飯店＆最美客房雙冠軍」。

承億集團進駐經營遠東巨城購物中心的旅館棟，打造承億酒店新竹，這將是承億集團繼高雄後第二間以五星級為定位的承億酒店。業者表示，預計到2028年時，承億集團會有10間分館。

遠東SOGO於2010年標下當年的風城並改建重生，如今已成為新竹最繁榮的商圈，SOGO百貨新竹店、巨城購物中心業績蒸蒸日上。據飯店同業觀察指出，綜觀新竹現況，承億酒店的進駐正好補上這塊市場空白，此時與遠東SOGO聯手合作新竹飯店開發案，可看出集團蓄積多年經營實力北上的野心。

▲關西六福莊樓中樓肯亞房型,六福水樂園今年將在6月21日至9月7日開放。（圖／六福村提供）

▲▼關西六福莊二期正在籌備中；六福莊樓中樓肯亞房型。（圖／六福集團提供）

▲關西六福莊樓中樓肯亞房型,六福水樂園今年將在6月21日至9月7日開放。（圖／六福村提供）

另外，六福集團日前表示，新竹關西六福莊二期正在籌備中，將發揮六福國際級動物保育專業，以獨一無二緊鄰動物的叢林概念，打造奢華住宿體驗。此外，近期更引水成功復育出螢火蟲生態區，讓在地生態、環境教育及企業營運共生共榮，以生態渡假村、商場、住宅等複合式經營。

關鍵字： 新竹旅遊 飯店旅宿 星級飯店 承億酒店新竹

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

賴清德喊：台灣當然是國家　「中共沒統治過任何一天」

推薦閱讀

基隆「旭丘指揮所」6/24免費開放

基隆「旭丘指揮所」6/24免費開放

麻辣鍋吃到飽南霸天芒果季登場

麻辣鍋吃到飽南霸天芒果季登場

五星級「承億酒店新竹」2027年試營運

五星級「承億酒店新竹」2027年試營運

青焰牛排館進駐麗寶福容

青焰牛排館進駐麗寶福容

恆春咾咕石老屋藏忘憂秘境！

恆春咾咕石老屋藏忘憂秘境！

M One聯名Perfe'dough推優格冰淇淋多拿滋

M One聯名Perfe'dough推優格冰淇淋多拿滋

千元入住曼谷四星級飯店！

千元入住曼谷四星級飯店！

月底省荷包！2大速食店最新披薩優惠

月底省荷包！2大速食店最新披薩優惠

駁二飄香20年關東煮！必試炭烤黑輪

駁二飄香20年關東煮！必試炭烤黑輪

2大甜甜圈最新限時優惠

2大甜甜圈最新限時優惠

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林新入選5家小吃店整理包

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

板橋知名「24小時茶館」歇業

5家手搖飲夏至優惠懶人包

今年必去！嘉義4處浪漫童話景點

台中最強10大燒肉店大公開

高雄承億酒店新推早午餐吃到飽

基隆山洞餐廳！四周布滿巨大岩壁超涼

今年就給自己一趟說走就走的放空郵輪假期！

圓山飯店3家餐廳推夏季快閃優惠

熱門行程

最新新聞更多

基隆「旭丘指揮所」6/24免費開放

麻辣鍋吃到飽南霸天芒果季登場

五星級「承億酒店新竹」2027年試營運

青焰牛排館進駐麗寶福容

恆春咾咕石老屋藏忘憂秘境！

M One聯名Perfe'dough推優格冰淇淋多拿滋

千元入住曼谷四星級飯店！

月底省荷包！2大速食店最新披薩優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366