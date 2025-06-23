五星級「承億酒店插旗新竹」　預計2027年試營運

▲新竹承億酒店預計於2027年第四季試營運；右圖為高雄承億酒店。（圖／承億集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

全台第二家承億酒店在新竹！承億集團今（23日）宣布攜手遠東SOGO，打造全新五星級酒店「承億酒店新竹」，就位於新竹遠東巨城購物中心旁，與購物中心主體共構，預計規劃150間客房及主題宴會廳，將在2027年第四季試營運。

▲「承億酒店新竹」就位於新竹遠東巨城購物中心旁，與購物中心主體共構。

看好新竹於國際市場知名度與高端商務客市場，承億集團宣布聯手遠東SOGO共同合作新竹飯店開發案，是繼高雄承億酒店後的第二間據點，象徵承億集團揮軍北上的重要里程碑。

▲▼高雄承億酒店擁有全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池；酒店融合在地元素，打造公共空間。



承億集團發跡於嘉義，自2011年由建設跨足飯店市場後，先後打造「承億文旅系列」、「承億酒店」、「曇Villa」各特色分明的知名旅宿品牌，於嘉義、淡水、日月潭、花蓮及高雄皆有據點，目前在全台一共有6間分館，高雄承億酒店曾被評選為「全台最美飯店＆最美客房雙冠軍」。

承億集團進駐經營遠東巨城購物中心的旅館棟，打造承億酒店新竹，這將是承億集團繼高雄後第二間以五星級為定位的承億酒店。業者表示，預計到2028年時，承億集團會有10間分館。

遠東SOGO於2010年標下當年的風城並改建重生，如今已成為新竹最繁榮的商圈，SOGO百貨新竹店、巨城購物中心業績蒸蒸日上。據飯店同業觀察指出，綜觀新竹現況，承億酒店的進駐正好補上這塊市場空白，此時與遠東SOGO聯手合作新竹飯店開發案，可看出集團蓄積多年經營實力北上的野心。

▲▼關西六福莊二期正在籌備中；六福莊樓中樓肯亞房型。（圖／六福集團提供）



另外，六福集團日前表示，新竹關西六福莊二期正在籌備中，將發揮六福國際級動物保育專業，以獨一無二緊鄰動物的叢林概念，打造奢華住宿體驗。此外，近期更引水成功復育出螢火蟲生態區，讓在地生態、環境教育及企業營運共生共榮，以生態渡假村、商場、住宅等複合式經營。