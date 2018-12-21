台中星八鍋「無敵海景鍋」　爆量海鮮、肉盤超澎湃！

點評：快揪朋友去吃一波！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

星八鍋 類似傳統石頭小火鍋，U型餐桌、桌邊現炒鍋底，湯底更是推出 剝皮辣椒 、 蒜頭雞 這兩款復古傳統好滋味，每一鍋都有基本放山土雞肉，再選搭想吃的肉品或是海鮮。Nini個人頗推薦肉片類的，真心覺得基本肉量就很足夠，如果愛吃肉的人可以加價升級星八肉魂，對小鳥胃的人來說真的是會飽到天靈蓋，但對肉肉主義者來說，根本就是天堂~免收服務費、附餐飲料無限暢飲。

星八鍋 位在大里的內新街巷弄中，汽車建議停在外圍大馬路停車格內。

店內空間和傳統石頭小火鍋一樣，U型空間讓服務員可以在中間幫客人現炒鍋底、加湯，這種坐法也讓客人與店家之間更有互動，還能跟老闆聊天。不過整體用餐空間不大，最好事先訂位以免久候

店面清楚介紹，使用的鍋底不使用化學濃縮粉

星八鍋 菜單Menu

先選湯底、再選主食材，肉片可以加價增量，依不同等級的肉加價也不同。愛吃海鮮的也可+138變成海陸鍋

單點選項也滿多種的

基本蔬菜盤，依季節食材會有更動，以蔬菜為主、火鍋料少，高麗菜量給得頗多，也附上幾顆蛤蠣

一開始看到蛤蠣嘴是開的，還以為壞了，差點要叫老闆出來面對。結果，仔細一看蛤蠣活生生的還會吐出來跟你打招呼哩! 唉呦喂阿~好險有認真看，不然誤會可大了!

目前鍋底只有兩款: 剝皮辣椒、蒜你狠的蒜頭湯底。我們剛好兩種各一

剝皮辣椒

會先熱油鍋加入青蔥、放山雞肉一起煸過，然後加入雞高湯，最後放入剝皮青辣椒、胡椒粒，讓湯頭更為甘甜有香氣

加完高湯才放入完整的胡椒粒，主要是讓氣味多一抹清香

剝皮辣椒是這鍋底的靈魂，對於有吃辣的人來說根本不辣，而比較敏感的人還是可以感受到微微的辣感，但其實入口時最為明顯的是甘甜，非常建議先喝一碗原味，放入蔬菜煮之後再喝看看，更是不同層次的清甜。而我們的習慣是放了肉片、火鍋料之後就不再喝湯。

蒜你狠-蒜頭雞湯

蒜頭是放整顆的而不是碎粒，經過燉煮之後軟軟的也很好吃

蒜頭湯在煸炒後加入高湯時味道相當明顯，如果剝皮辣椒屬於甘甜感，適合煮海鮮；那蒜頭湯就是很明顯的鹹香，適合燙肉片

每個鍋底都有放山土雞肉，但是部位不一定，因為老闆也是整隻雞切塊不特別分部位

吃火鍋喜歡沾醬的人，可以請店員拿出醬料盤，Nini and Blue特別喜歡店家特調的剝皮辣椒醬，微辣微甜好好吃

附餐飲料提供檸檬冬瓜茶無限暢飲，如果覺得太甜也可以請店家加冰塊

星八翼板牛肉鍋$498 ，+138元升級星八肉魂

當這一盤加量後的肉片端上來時，實在讓大家不自覺的:哇~~真的好多啊!由於空間的關係，肉片是用堆疊的方式放了三層，感覺切肉的員工一整天下來應該會切到很痠，因為真的好多片啊!!第一層都快被上面的壓扁了~

肉片完整不分離，而且有厚度!

我們點的是翼板是牛板腱肉中比較嫩的部位，油脂不會太多，而且切的有厚度咬起來很有飽嘴感卻不膩

這些燙好的肉片，還不到全部的一半就已經滿滿一大疊了! 後面很多還沒下鍋呢~真的是非常多啊! 如果不是特別愛吃肉的人，請小心加量!

我們喜歡將肉片沾剝皮辣椒醬，甜、鹹、微辣很好吃!

蒜頭鍋的雞肉沾蒜蓉醬讓整個氣味更濃郁

這個是隔壁客人的 星八能量豬肉鍋$278 的正常量，以女生來說正常量就已是普通小火鍋的加量版了~真的是超值!超值!很超值!

星八無敵海景鍋$998

這是星八鍋店裡面最貴的一道主菜，放山土雞肉鍋底+龍蝦海鮮盤+蔬菜盤+附餐飲料暢飲。海鮮盤的內容會依季節變化，依等值食材做替換

一個人吃完這盤生猛海鮮，晚上就不用睡了!哈哈~難怪店家菜單上建議兩個人食用

這次的海鮮盤居然還有兩隻三點蟹耶!!這可是平常火鍋店不會出現的海鮮，卻是在吃到飽餐廳裡必夾食材

龍蝦肉飽滿晶瑩，非常鮮嫩!!光是看這還沒煮好的就讓人流口水了

光是把龍蝦和一些蝦子放入鍋子就塞爆了!

燙熟的龍蝦肉很容易就完整夾起來，這可是新鮮的代表啊!放入嘴裡~嗚~大塊又鮮甜太讓人著迷了!

旁邊的鯛魚片幾乎是半條魚，還有整條透抽!! 真心覺得是員工多放食材了吧!怎會這麼澎湃~哈~

菜單上寫說這是美國大干貝，不管是厚度、寬度都有十元硬幣大

真的好大一顆阿~

蛤蠣 $99

坦白說這一兩年蛤蠣都不便宜，每次去菜市場看最小顆的都還要八、九十元呢!這盤單點蛤蠣就有20顆之多呢~真心覺得不貴

鮮魚雙拼 $199

鯛魚片、鱸魚片各半，星八鍋的魚片算是新鮮，完整無異味，不會還沒入鍋就軟軟碎掉

蝦兵蟹將$138

海鮮類食材內容會依季節而有改變，這盤有10隻白蝦+3顆蛤蠣，一個人想吃多一點蝦子，很適合加點

霸蝦狂 $558

如果是一群人的話，可以單點這盤大份量，總共有12尾草蝦、15隻白蝦和1顆大干貝

礙於空間關係，盤子不能太大，所以裡面可是還有一層蝦子的呢!!整盤煮下去可真是蝦爆了~有痛風者千萬別輕易嘗試

相芋愛河$38

菜盤中沒有芋頭，如果愛吃芋頭的人可以單點，價格也很便宜喔!

絕代雙餃 $38

火鍋料基本盤

白飯 (附餐)

每鍋都會有白飯，如果覺得肉片太多會吃不完，也可以請店家不出白飯。不過店內冷氣頗強，Nini極度建議別放太久，以免冷掉變硬喔!

整體而言，剝皮辣椒、蒜頭雞湯這兩款都是Nini家裡常吃也喜歡的口味，而因為肉片量頗多，會建議一開始就先勺一碗原味湯起來，才不會肉片燙完影響味道。 Nini很推薦基本肉片鍋，只要278元不用加價就有平常火鍋店加量的價值，加48元升級更是超級誇張的超值~郎客啊!你說這不來吃看看怎麼行呢?! 不過店家空間不大、又剛新開幕不熟練，難免要等待的，所以千萬記得最好事先預約才不用等太久ㄟ～～

星八鍋 鍋物潮流

地址：台中市大里區內新街30號

電話：04-24837507

營業時間：11：00～22：00

