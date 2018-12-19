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每個轉角都是拍照熱點！東京豐洲全新Teamlab展覽2年限定

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▲▼東京豐洲teamLab Planets。（圖／teamLab提供）

▲東京豐洲teamLab Planets。（圖／teamLab提供）

記者蔡玟君／綜合報導

曾快閃台灣造成搶票熱潮的「teamLab」，2018年在東京豐洲打造超巨型沉浸式空間「teamLab Planets TOKYO DMM.com」(以下簡稱teamLab Planets)，是一個以2年為期的期間限定展覽，裡面規畫出7大展覽區，藉由空間與光影交錯，讓空間中每一處都是打卡拍照亮點。

▲▼東京豐洲teamLab Planets。（圖／teamLab提供）

▲巨型圓頂空間的作品。（圖／teamLab提供）

▲▼東京豐洲teamLab Planets。（圖／teamLab提供）

▲巨型圓頂空間的作品如同置身萬花筒。（圖／teamLab提供）

teamLab Planets展場佔地1萬平方公尺，讓旅客能將超巨大型的沉浸式作品群都將盡收眼底。該展覽為2年限定，從即日起至2020年秋天為止，讓不管事曾傾倒teamLab五感魔力下的人，或是總與teamLab擦身而過的人，都能再次感受這場光與影與空間共同演繹的魔幻藝術魅力。

▲▼東京豐洲teamLab Planets。（圖／teamLab提供）

▲與人共舞之群鯉交織水面彩影作品。（圖／teamLab提供）

場內規劃出7大展出主題，包括：
1.全方位無限蔓延的光之宇宙空間「The Infinite Crystal Universe」
2.巨型圓頂空間的作品「Floating in the Falling Universe of Flowers」
3.水面上無限展開的作品「與人共舞之群鯉交織水面彩影 - Infinity」
4.全新巨型的沉浸式空間作品：充滿無數浮動發光球體，感受有機的生命律動的「變幻的空間、擴張中的立體存在感 - 自由浮遊、3色和全新9色」
5.坡道上的光之瀑布「Waterfall of Light Particles at the Top of an Incline」
6.冷冷的生命「Cold Life」
7.柔軟的黑碗 – 身體屬於空間中，空間就是他人的身體「Soft Black Hole - Your Body Becomes a Space that Influences Another Body」。

▲▼東京豐洲teamLab Planets。（圖／teamLab提供）

▲柔軟的黑碗 – 身體屬於空間中，空間就是他人的身體。（圖／teamLab提供）

▲▼東京豐洲teamLab Planets。（圖／teamLab提供）

▲全方位無限蔓延的光之宇宙空間。（圖／teamLab提供）

旅客近日到東京旅遊，不妨前往，沉浸漫步在各種主題中，隨手任意拍都能構成美照，現在 追蹤teamLab Planets 官方IG帳號，並直接回覆指定的關鍵字後，就能獲取「5%OFF折價券」，活動詳情可上官方IG：teamlab.planets查詢。

關鍵字： Teamlab 東京旅遊 日本旅遊 日韓風

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