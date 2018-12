每個轉角都是拍照熱點！東京豐洲全新Teamlab展覽2年限定

▲東京豐洲teamLab Planets。(圖/teamLab提供)

記者蔡玟君/綜合報導

曾快閃台灣造成搶票熱潮的「teamLab」,2018年在東京豐洲打造超巨型沉浸式空間「teamLab Planets TOKYO DMM.com」(以下簡稱teamLab Planets),是一個以2年為期的期間限定展覽,裡面規畫出7大展覽區,藉由空間與光影交錯,讓空間中每一處都是打卡拍照亮點。

▲巨型圓頂空間的作品。(圖/teamLab提供)

▲巨型圓頂空間的作品如同置身萬花筒。(圖/teamLab提供)

teamLab Planets展場佔地1萬平方公尺,讓旅客能將超巨大型的沉浸式作品群都將盡收眼底。該展覽為2年限定,從即日起至2020年秋天為止,讓不管事曾傾倒teamLab五感魔力下的人,或是總與teamLab擦身而過的人,都能再次感受這場光與影與空間共同演繹的魔幻藝術魅力。

▲與人共舞之群鯉交織水面彩影作品。(圖/teamLab提供)

場內規劃出7大展出主題,包括:

1.全方位無限蔓延的光之宇宙空間「The Infinite Crystal Universe」

2.巨型圓頂空間的作品「Floating in the Falling Universe of Flowers」

3.水面上無限展開的作品「與人共舞之群鯉交織水面彩影 - Infinity」

4.全新巨型的沉浸式空間作品:充滿無數浮動發光球體,感受有機的生命律動的「變幻的空間、擴張中的立體存在感 - 自由浮遊、3色和全新9色」

5.坡道上的光之瀑布「Waterfall of Light Particles at the Top of an Incline」

6.冷冷的生命「Cold Life」

7.柔軟的黑碗 – 身體屬於空間中,空間就是他人的身體「Soft Black Hole - Your Body Becomes a Space that Influences Another Body」。

▲柔軟的黑碗 – 身體屬於空間中,空間就是他人的身體。(圖/teamLab提供)

▲全方位無限蔓延的光之宇宙空間。(圖/teamLab提供)

旅客近日到東京旅遊,不妨前往,沉浸漫步在各種主題中,隨手任意拍都能構成美照,現在 追蹤teamLab Planets 官方IG帳號,並直接回覆指定的關鍵字後,就能獲取「5%OFF折價券」,活動詳情可上官方IG:teamlab.planets查詢。