德國機場快速通關名單出現「台灣國旗」 　部落客實測真的可行

▲德國法蘭克福國際機場自動通關看板，10個國家名單中出現台灣國旗。（圖／翻攝自爆廢公社）



旅遊中心／綜合報導

2018年世界最好用護照排名中，台灣在亞洲區排名第9！如今更有網友在臉書社團《爆廢公社》張貼出一張照片，他在德國法蘭克福機場（Frankfurt Airport）發現享有快速通關服務國家名單中竟有台灣，且通關看板上還清楚標示出台灣國旗，忍不住發文表示：「看到台灣國旗了嗎？」

這張法蘭克福國際機場通關處設置的快速通關（easy pass）看板照片中，清楚顯示享有快速通關服務的10個國家，包括台灣、日本、紐西蘭、澳洲、加拿大、南韓、新加坡、美國、智利、阿拉伯聯合大公國。不過根據德國官方網站公佈的資訊顯示，除了歐盟護照外僅有美國和香港護照可自動通關，且第一次須先填表申請，並未標示出其他國家名單。

▲台灣護照在德國法蘭克福國際機場可快速通關。（圖／記者蔡玟君攝）



臉書粉絲專頁《南德放輕鬆》早在今年2月份就曾公開發文表示，從法蘭克福機場（T2）出境時，發現台灣護照可自動通關，他表示在出境通關時因排隊人潮多，現場人員不斷指揮美國人去旁邊使用Easypass的自動通關來疏散人潮，當時他看見自動通關指示上頭寫著「Third country automated passport control」國旗圖示中有美國一旁就是台灣，抱持著試試看的心態前往，結果一試就成功，也證實台灣護照確實可使用自動通關服務，不過唯一限制是護照持有者必須年滿18歲以上，親子共遊的家庭還是得乖乖排隊。