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24小時營業的明洞馬鈴薯排骨湯！滿滿胡椒鹽超香

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▲▼馬鈴薯排骨湯是韓國必吃美食之一。（圖／加小菲愛碎碎念提供）

▲馬鈴薯排骨湯是韓國必吃美食之一。（圖／加小菲愛碎碎念提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導　圖／加小菲愛碎碎念

馬鈴薯排骨湯是許多人來韓國必吃的美食之一，用筷子輕輕一撥就骨肉分離的燉排骨、綿密化口的馬鈴薯，再加上辣到喝一口全身暖呼呼的湯頭，實在誘人。部落客加小菲愛碎碎念《旅遊超爽的！》跟我們分享了她在明洞吃的馬鈴薯排骨湯，而且這家是24小時營業，半夜肚子餓也不怕！

▲▼元堂脊骨土豆湯明洞2號店24小時營業。（圖／加小菲愛碎碎念提供）

▲元堂脊骨土豆湯明洞2號店24小時營業。

加小菲愛碎碎念這次品嚐的是「元堂脊骨土豆湯明洞2號店」，位於熱鬧的明洞商圈。元堂脊骨在明洞有兩間，2號店靠近知名的中華料理恭喜麵館，看到麵店再往左手邊走一小段路就會看到。除了兩人以上的馬鈴薯排骨湯，還有一個人也能享用的個人鍋。

▲▼店內用餐的觀光客很多。（圖／加小菲愛碎碎念提供）

▲店內用餐的觀光客很多。

▲▼菜單有中英韓文對照。（圖／加小菲愛碎碎念提供）

▲菜單有中英韓文對照。

這間有很多觀光客前來用餐，也有一些韓國人，而且不少是家庭族群，因為這裡除了馬鈴薯排骨湯，還有蔘雞湯、豬蹄、水餃、蛋捲等不辣的食物。主打的馬鈴薯排骨湯有大、中、小份可選擇，如果是自己一個人來用餐也有個人鍋、石鍋拌飯、冷麵等。MENU有中英韓文對照，點餐基本上不會有太大問題。

▲▼上面灑了滿滿胡椒鹽。（圖／加小菲愛碎碎念提供）

▲上面灑了滿滿胡椒鹽。

▲▼覺得口味不夠的話，一旁還有胡椒鹽可以使用。（圖／加小菲愛碎碎念）

▲覺得口味不夠的話，一旁還有胡椒鹽可以使用。

▲▼筷子輕輕一撥，即可骨肉分離。（圖／加小菲愛碎碎念提供）

▲筷子輕輕一撥，即可骨肉分離。

豬骨湯7000韓圓，一人份的豬骨湯裡面是沒有馬鈴薯，但小小一鍋卻有兩大塊排骨，看了也是挺過癮。據加小菲愛碎碎念表示，排骨上方有滿滿的胡椒鹽，吃起來很香，如果覺得口味不夠，一旁還有整罐胡椒鹽可以使用。而且這個䝅骨啃起來不會很困難，只要用筷子輕輕撥開，上面的肉很快就可以骨肉分離，軟嫩又多汁。


元堂脊骨土豆湯明洞2號店
地址：首爾特別市中區忠武路1街25-33

關鍵字： 亞洲旅遊 韓國旅遊 加小菲愛碎碎念 馬鈴薯排骨湯 明洞 元堂脊骨土豆湯

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