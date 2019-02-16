泡在拿鐵裡的柴柴、繽紛花果茶　盤點5家東區超人氣IG飲料店

即新聞《吃吧玩吧FOOD二代》出品：文字／李孟靜、剪輯／陳盈驊、拍攝／侯憲諭、游雅筑

東區是許多年輕人和好友相約、吃飯的好地方，而在逛街的同時，手上就很適合拿一杯飲料邊走邊喝。於是這次「吃吧玩吧FOOD二代」就來盤點5家東區超人氣的手搖飲料店，不但好喝、好看，還很好拍呢！





SOMA特調飲品 (Dunhua shop) SOMA Tea & Mockail

SOMA的店外有個外牆，網美們最喜歡以它為背景，拿著飲料來拍照，超有feel的。「原味茶歐蕾」是他們的基本款，有著濃濃的紅茶香，讓人一口接一口。「薇薰情迷」則是店內較新的特調，薰衣草味的檸檬氣泡水，喝起來相當特別，而且夢幻的粉紫色也很好拍。







沐白小農沐場

「沐白小農沐場」在桃園起家之後開來台北，使用肯啃鮮乳所製作而成的鮮奶飲品，濃醇程度可想而知。「沐白黑糖波霸鮮奶」是鎮店招牌，清雅而沒有過重的奶味，配上香甜Q彈的黑糖珍珠恰到好處。「草莓鮮奶」裡頭的草莓是用新鮮的草莓下去打的，配上牛奶意外的適合。「大甲芋頭鮮奶」則是芋頭控的最愛。







花甜果室

「花甜果室」是文青風的繽紛果汁代表，整間店以日式風格為主，可愛的淡綠色磁磚和與綠色植物相輔相成，既鮮艷又可愛。櫃台內還有許多水果和乾燥花當裝飾，呈現出甜美又可愛的氛圍，不管男女都難以抵擋。「失戀的滋味-櫻花淚」是蜂蜜檸檬的氣泡水，裡面也放了玫瑰和粉紅櫻花，一口喝下真的覺得酸酸的呀，很有失戀心酸卻又刻骨銘心的感覺。「紫光宇宙火焰山」則是非常豐富五彩繽紛的飲料，裡面香蕉、燕麥、紫薯、優格、蜂蜜、鮮乳，在最上層覆蓋上滿滿的鮮奶油，讓人相機按不停呀！











雨田先生手沖飲品吧 MrRdrinks

「雨田先生手沖飲品吧」小小的飲料吧，雖然在人來人往的東區並不太起眼，但每杯飲料都有著精緻的外型，最為人熟知的就是暖暖的柴柴部長。整隻柴柴的基底是棉花糖，可以加在任何飲料上面。這次點了兩杯，一杯是冷飲「部長粉紅檸檬汁」，因為水果都是現打現榨所以相當新鮮，不但喝得到檸檬原味，上面粉紅色正是火龍果，兩個新鮮水果加在一起配上可愛柴柴，讓人忍不住一口接一口。











另一杯熱飲的部分是「部長咖啡歐蕾」，喝起來相當順口，還有淡淡的茶香。另外因為熱飲溫度比較高的緣故，所以柴柴會比冷飲更快陷下去，所以要拍照的話就要抓緊時間呀！





可不可熟成紅茶

「熟成紅茶」是來自特選「斯里蘭卡」原裝進口的紅茶，茶味濃郁之中，又帶點「果香」，專解「炸物、燒烤的肉類」之油膩感，這是他們招牌特色，店內整個大走英式風格，以大量的「原木材質」來作設計櫃台作成「抽屜狀」！讓人彷彿走進古代時空，喝著有質感個紅茶呢！





一、SOMA特調飲品 (Dunhua shop) SOMA Tea & Mockail

地址：106台北市大安區敦化南路一段187巷23號1樓

電話：02-2772-6602

營業時間：周一～周五12:00～22:00／週六、日 14:00～18:00，19:00～22:00



二、沐白小農沐場

地址：106台北市大安區忠孝東路四段77號

電話：02-2777-2277

營業時間：周一～周日10:00～21:00



三、花甜果室

地址：106台北市大安區敦化南路一段160巷40號

電話：02-2711-0234

營業時間：周一～周日13:00～20:00



四、雨田先生手沖飲品吧 MrRdrinks

地址：106台北市大安區忠孝東路四段223巷69號

營業時間：周二～周六12:00～21:00／周日、一 12:00～19:00

五、可不可熟成紅茶

地址：106台北市大安區大安路一段22號

電話：02-2777-5252

營業時間：周一～周日10:00～23:00





