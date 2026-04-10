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濃郁泰奶第2杯免費　帕泰家潑水節優惠4/13登場

▲帕泰家-炭烤豬肉炒河粉、泰式奶茶。（圖／豆府提供）

▲帕泰家「泰式奶茶」。（圖／豆府提供）

記者黃士原／台北報導

迎接4月最嗨的泰國新年，「帕泰家」全台6家門市同步推出「泰國潑水節狂歡季」，4月13日至4月30日的周一至周五，單點泰式奶茶可享第2杯免費優惠。

帕泰家的泰國品牌名字Baan Phadthai取自泰文「家」（Baan）和「河粉」（Phadthai），連續多年獲得泰國米其林必比登推介，2021年8月由豆府餐飲集團引進。其中最受消費者推崇的就是有泰國國民美食支撐的「泰式炒河粉」，以18種辛香料製成的星級秘製醬汁搭配Q彈河粉，上桌後淋上檸檬提味。

▲帕泰家-炭烤豬肉炒河粉、泰式奶茶。（圖／豆府提供）

▲帕泰家「炭烤豬肉炒河粉」。（圖／豆府提供）

迎接4月最嗨的泰國新年「潑水節」，「帕泰家」全台6家門市4月13日至4月30日，同步推出「泰國潑水節狂歡季」，只要周一至周五期間，單點濃郁香甜、冰涼暢快的「泰式奶茶」，餐廳直接免費招待第2杯。此外，潑水節活動期間，店內消費滿888元，結帳時刷會員條碼，即可參加抽獎，其中最大亮點就是能讓消費者享受極致尊榮的「泰晶殿VIP貴賓券」（價值2500元）。

▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

另外，福勝亭以現點現炸日式定食與白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加服務為特色，今年迎來20周年，自4月9日至4月19日推出生日慶活動，開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食全部特價179元，以原價230元計算，現省51元。

同集團的三商炸雞則是再推出「炸雞A+B自由配」優惠，購買6塊招牌雙饗桶（辣味/原味），搭配6塊滋汁綜合桶（辣味）或6塊風味雞翅桶（香檸起司/川香椒麻/原味胡椒），原價765元，特價319元。買避風塘酥炸翅腿6隻送義式起司肉醬炸水餃8顆，只要169元，現省130元。

關鍵字： 美食雲 帕泰家 美食優惠

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