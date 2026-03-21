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香雞城宣布西門外帶店不再限量　開始供應雞塊、鹹酥雞與小肉豆

▲香鷄城全新外帶店今開賣　她從桃園衝來搶頭香「早上10點就到」。（圖／記者黃士原攝）

▲香鷄城西門外帶店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣手扒雞始祖、承載無數台灣人兒時回憶的「香鷄城（香雞城）」，全新外帶店開賣一星期後，今日宣布不再限量，同時開始供應香鷄城雞塊、鹹酥雞、小肉豆。

香鷄城這次二度回歸，採取更具彈性的「小型經營模式」外帶店，第一家選址西門町，3月13日開幕首日吸引許多民眾搶購。經過一星期的營運後，今日業者宣布手扒雞不再限量（原本每日150隻），同時供應全部的餐點，包括香鷄城雞塊（每份60元）、鹹酥雞（每份70元）、小肉豆（每份60元）及地瓜薯條（每份60元）。

▲香鷄城全新外帶店今開賣　她從桃園衝來搶頭香「早上10點就到」。（圖／記者黃士原攝）

▲香鷄城手扒雞不再限量。（圖／記者黃士原攝）

▲手扒雞始祖「香鷄城」不排除全台快閃。（圖／記者黃士原攝）

▲香鷄城西門外帶店開賣鹹酥雞。（圖／記者黃士原攝）

香鷄城是許多五、六年級生的回憶，不過在麥當勞、肯德基等速食連鎖店進入台灣後逐漸消失。2016年由第三代陳巧瑜操盤，在新北市八里區回歸，後續為了擴大產能，先收掉八里店，再開設新莊旗艦店及新店店。2021年遇到新冠肺炎疫情，遭遇毀滅性的打擊，連收掉2家店，退回食品代工保留實力。

不過，陳巧瑜一直存有開設實體店面的想法，疫情結束後就著手相關規劃，首先要解決過去大型店面經營成本過高的痛點，因此這次回歸，推出更具彈性的「小型經營模式」外帶店，第一家選址西門町。

此外，為了避免手扒雞放久而變得乾巴巴，外帶店採現點現做。陳巧瑜提到，央廚已先進行第一階段處理，消費者點完餐後，店員就會進行蒸烤，約15分鐘就可拿到熱呼呼的手扒雞。

▲丹丹漢堡「皮蛋瘦肉粥」限時回歸。（圖／取自丹丹漢堡-橋頭店臉書）

另外，有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡，日前再度推出「皮蛋瘦肉粥」，每碗單點55元，粥品套餐（定食4、12號、早安3號）中的五穀瘦肉粥加10元，可升級皮蛋瘦肉粥。

丹丹漢堡也推出兩款組合套餐，A餐是皮蛋瘦肉粥+紅醬波浪薯+29元飲料，售價99元（原價128元，現省29元），B餐是皮蛋瘦肉粥+烤醬雞堡+29元飲料，售價115元（原價131元，現省16元）。此外，在地人推薦套餐飲料加7元升級大杯紅茶牛奶，一次喝過癮。

關鍵字： 美食雲 香雞城 香鷄城 手扒雞

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