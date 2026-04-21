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GODIVA開賣「創立百年巧克力禮盒」　霜淇淋推紅莓玫瑰新口味

▲▼比利時巧克力品牌「GODIVA」迎來創立100周年，推出限定巧克力禮盒、霜淇淋及盲盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA推出限定巧克力禮盒、紅莓玫瑰系列霜淇淋及吊飾。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

比利時巧克力品牌「GODIVA」迎來創立100周年，即日起推出限定巧克力禮盒，復刻9款不同年代的經典巧克力，還有「2026開心果杏仁黑巧克力」，同時開賣全新紅莓玫瑰系列霜淇淋以及3款只送不賣的盲盒吊飾。

▲▼比利時巧克力品牌「GODIVA」迎來創立100周年，推出限定巧克力禮盒、霜淇淋及盲盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲百周年限定巧克力禮盒內含10款巧克力。

GODIVA百周年限定巧克力禮盒內含10款巧克力，其中9款為經典復刻口味，包括1926年的香草黑巧克力、1939年的蘋果黑巧克力、1945年的心形榛果蓉白巧克力、1959年的榛子巧克力、1960年的杏仁牛奶巧克力、1968年的鹽味焦糖牛奶巧克力、1972年的榛子脆米巧克力、2008年的貝殼形杏仁黑巧克力、2016年的玫瑰味紅莓黑巧克力，以及最新2026年的開心果杏仁黑巧克力，每盒售價1490元。

▲▼比利時巧克力品牌「GODIVA」迎來創立100周年，推出限定巧克力禮盒、霜淇淋及盲盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲經典巧克力化身盲盒吊飾。

3款經典巧克力更化身絨毛玩偶盲盒吊飾，包括「白白」、「貝貝」、「莓莓」，消費滿2500元即送1個，款式隨機。提醒須內含百周年巧克力禮盒1盒，贈品不累贈，各門市送完為止。

▲▼比利時巧克力品牌「GODIVA」迎來創立100周年，推出限定巧克力禮盒、霜淇淋及盲盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲紅莓玫瑰系列霜淇淋。

業者也推出全新霜淇淋口味，包括「紅莓玫瑰雙重巧克力」、「紅莓玫瑰白巧克力」、「黑巧克力（紅莓玫瑰點綴）」共3種，另有提供紅莓玫瑰白巧克力奶昔，售價皆為220元。

▲▼COLD STONE攜手吉伊卡哇推出第2波聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲戀戀長崎蛋糕。

▲▼COLD STONE攜手吉伊卡哇推出第2波聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲珍愛阿薩姆。

另外，COLD STONE（酷聖石）聯名吉伊卡哇第2波活動推出「戀戀長崎蛋糕」與「珍愛阿薩姆」2款新冰品，並附上限量專屬角色造型湯匙，還可用99元加購角色徽章，限時開跑至6月4日。

「戀戀長崎蛋糕」將冰淇淋做成長崎蜂蜜蛋糕風味，再加入蜂蜜蛋糕、酥脆餅乾及小麻糬，再搭配吉伊卡哇造型湯匙。「珍愛阿薩姆」則以阿薩姆茶歐蕾冰淇淋拌入紅茶酥餅及海綿蛋糕，再淋上黑糖珍珠，並搭配小八貓造型湯匙。

業者表示，以上2款冰淇淋內含吉伊卡哇專屬紙杯、湯匙及插卡，送完為止。

▲▼COLD STONE攜手吉伊卡哇推出第2波聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲8款角色徽章採預購出貨。

此波活動COLD STONE推出限量吉伊卡哇角色徽章別針，有吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋角色一共8款，買1份聯名冰淇淋可99元加購1個，買2杯可加購2個，每人限購10個，隨機出貨，售完為止。徽章採預購方式，5月24日至6月4日於原預購門市取貨。

關鍵字： 美食情報 美食雲 GODIVA COLD STONE

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