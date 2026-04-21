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公主遊輪「明後年亞洲航線」公布　每房折800美金、艙房免費升等

▲鑽石公主號與藍寶石公主號首度以東京為母港出發。（圖／公主遊輪提供）

▲鑽石公主號與藍寶石公主號首度以東京為母港出發。（圖／公主遊輪提供）

記者彭懷玉／台北報導

公主遊輪今（21日）公布2027至2028年亞洲航線計畫，將涵蓋96個航次、橫跨9個國家與55個目的地，堪稱歷來最大規模亞洲航線布局。即日起至5月31日，凡預訂此航線的台灣人，每艙房最高折800美金、並享客艙免費升等優惠。

▲鑽石公主號與藍寶石公主號首度以東京為母港出發。（圖／公主遊輪提供）

▲日本賞櫻。（圖／公主遊輪提供）

公主遊輪表示，「鑽石公主號」與「藍寶石公主號」首度以東京為雙母港，除了涵蓋經典的賞櫻與賞楓航線，更規劃「深夜啟航」模式，讓旅客能參與青森睡魔祭、德島阿波舞祭等6大日本夏季祭典。此外，航線也將延伸至東南亞新加坡，以「鑽石公主號」執航，提供普吉島攀牙灣、蘇美島等天數更長且多元的深度探索。

為鼓勵台灣人搭飛機到東京搭船，即日起至5月31日，凡預訂2027至2028年東南亞或2028年日本航次，台灣旅客可享每房最高800美金折扣與免費客艙升等一階的優惠。業者進一步說明，若官網以會員登入或請旅行社用會員卡號報名訂位，可額外再享每間最高200美元優惠，意味所有跟公主遊輪合作的旅行社都適用此優惠。

▲公主遊輪「太陽公主號」美食,遊輪美食。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪美食。（示意圖／記者彭懷玉攝）

此外，母公司嘉年華集團同步宣布擴大船隊，業者指出，已與義大利芬坎蒂尼造船廠簽署合作，將打造3艘全新「航海者等級」遊輪，預計於2035年至2039年間陸續交付。新船總噸數達18.3萬噸，可載約4,700名旅客，將成為品牌最大型旗艦遊輪。

▲▼美國之傲號。（圖／挪威郵輪提供）

▲美國之傲號。（圖／挪威郵輪提供）

另外，挪威郵輪旗下的「美國之傲號」是全球唯一全年以檀香山為母港、專航夏威夷群島的遊輪，該遊輪於2025年全面改裝翻新，除了擁有兩座戶外泳池與四個熱水按摩池、運動場、劇院與商店街，並新增星巴克、匹克球（Pickleball）場地；船上提供15種餐飲選擇，包括5間免費餐廳、7間付費特色餐廳和酒吧，以及24小時客房餐飲服務。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 公主遊輪 日本旅遊 亞洲旅遊

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