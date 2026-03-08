東京「世界最酷街區」玩法　古書店淘寶、昭和風喫茶店喝下午茶　

▲東京神保町古書店林立，其中最著名的是「矢口書店」。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

記者蔡玟君／綜合報導

東京神保町在2025年獲得英國權威雜誌《Time Out》評選為「世界最酷街區」第一名，這裡不僅以舊書店林立聞名，穿梭街道之間，旅客還能尋訪咖哩街、昭和風格的懷舊喫茶店，感受神保町的生活日常。

神保町以歷史悠久的「古書街」聞名。街道兩旁林立著約150間古書店，收藏範圍橫跨古今中外，涵蓋文學、歷史、藝術及次文化等各式專門領域書籍，讓整座街區彷彿一座開放式的迷你圖書館，吸引許多愛書人專程造訪。

▲東京矢口書店是許多愛書人的心頭好，店內嚴格禁止拍攝未購買的商品。（圖／矢口書店提供）

每年10月底至11月初當地也會舉辦「神田古書祭」，主要活動「青空掘寶書市」沿靖國通道排列有100多台貨車，延伸約500公尺，宛如書卷長廊，旅客還能在這裡找到難以取得的珍貴書籍，是別具魅力的文化體驗。

▲▼神保町代表咖哩餐廳之一的「共榮堂」。（圖／スマトラカレー共榮堂提供）

咖哩也是神保町的代表風景，這裡有密集的咖哩餐廳，是東京咖哩文化的重要聚落，也被譽為是東京最具代表性的「咖哩街道」。神保町咖哩街的歷史可追溯至1978年，目前神保町的咖哩店據說超過400家，從歐風咖哩、日式咖哩，到以印度與尼泊爾為代表的南亞系咖哩，甚至創意咖哩烏龍麵都有。

推薦店家包括創業於大正13年（1924年）的老字號「共榮堂」，是神保町咖哩文化的經典代表之一。招牌料理「蘇門答臘咖哩」自創業以來代代相傳，其起源甚至可追溯至明治末期。

店內最大特色在於不使用麵粉，將20多種香料放入油脂中慢火焙煎，釋放濃郁香氣與成熟韻味，並與蔬菜與肉類長時間燉煮出的鮮味、以及優雅辛香交融，造就口感順滑、層次立體的獨特咖哩醬。

▲▼東京藝廊咖啡店 古瀬戶。（圖／ギャラリー珈琲店 古瀬戸提供）

而神保町另一不可錯過的體驗就是挑選一間昭和風格的懷舊喫茶店。於1988年創業的「藝廊咖啡店 古瀬戶」，店內由西洋畫家城戶真亞子創作的巨幅壁畫最具代表性，為店內打造截然不同的氛圍。

店內也提供手作戚風蛋糕、泡芙等手工甜點，以及歐風香料咖哩填飽鹹食味蕾，搭配咖啡與牆上掛畫，讓旅客可在此悠閒品嚐，度過下午茶時光。

