哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

▲▼哈根達斯（Häagen-Dazs）攜手迪士尼旗經典角色「小熊維尼」推出一系列聯名新品。（圖／哈根達斯提供）

▲哈根達斯攜手小熊維尼推出一系列聯名新品。（圖／哈根達斯提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

哈根達斯（Häagen-Dazs）推出「小熊維尼」系列聯名，有派對蛋糕、繽紛冰淇淋盤餐、瓦夫聖代與冰淇淋凍飲，還有絨毛吊飾、貼紙等只送不賣的限量周邊，即日起上市；應援WBC經典賽，今天起一連4天「外帶3球冰淇淋買1送1」。

▲▼哈根達斯（Häagen-Dazs）攜手迪士尼旗經典角色「小熊維尼」推出一系列聯名新品。（圖／哈根達斯提供）

▲小熊維尼氣球盛宴・冰淇淋蛋糕有2款。

小熊維尼聯名系列推出「小熊維尼氣球盛宴・冰淇淋蛋糕」，是4格立方體造型冰淇淋，有維尼小豬同樂、跳跳虎屹耳歡聚2款，售價2280元。購買任一款並加入官方LINE綁定會員，憑券可換小熊維尼100周年毛絨吊飾1隻，送完為止。

▲▼哈根達斯（Häagen-Dazs）攜手迪士尼旗經典角色「小熊維尼」推出一系列聯名新品。（圖／哈根達斯提供）

▲小熊維尼聖代（左）、凍飲（右）。

「瓦夫聖代」選用酥脆瓦夫花餅搭配3款水果冰淇淋，再加上檸檬蛋糕、蜂巢焦糖脆餅，聖代上再點綴維尼造型巧克力片，每杯335元，限量周邊貼紙送完為止。

「冰淇淋凍飲」使用芒果雪酪、酸甜覆盆子雪酪為基底，加上雙口味雪酪球冰，每杯365元，周邊提袋送完為止。

內用限定冰淇淋餐盤「維尼與好友的繽紛饗宴」，選用草莓、藍莓、芒果、香草與覆盆子雪酪等5種口味，搭配白巧克力甘納許檸檬蛋糕、蜂巢焦糖及芒果百香果醬，售價599元。再送小熊維尼100周年毛絨吊飾1隻，送完為止。

另為幫中華隊加油，哈根達斯即日起至8日推出「外帶3球冰淇淋買1送1」應援優惠。

▲▼LADY M。（圖／LADY M提供）

▲LADY M推出全新「杜拜巧克力千層蛋糕」。（圖／LADY M提供，下同）

另外，Lady M則推出全新「杜拜巧克力千層蛋糕」，以巧克力餅皮、巧克力醬與開心果鮮奶油層層堆疊，頂層還有拌入開心果醬、中東白芝麻醬與白巧克力的Kataifi（小麥脆麵），口感豐富，切片售價300元、9吋3000元，全台門市即日起至4月30日皆有販售。

▲▼LADY M。（圖／LADY M提供）

▲38婦女節限時3天享切片蛋糕任選4片特價999元優惠。

迎接38國際婦女節，Lady M 3月6日至8日推出女性顧客外帶切片蛋糕任選4片，特價999元，蛋糕限280元內，超過可補差價，每人限購1組。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

