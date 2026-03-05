ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史　全台最後一家分店已熄燈

▲向辣。（圖／王品提供）

▲王品集團麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團麻辣鍋吃到飽「向辣」最後一家分店「西門店」已在3月1日熄燈，也宣告該品牌正式走入歷史。對此，業者表示，原址將由「和牛涮」進駐。

「向辣」是王品集團2022年推出的麻辣鍋吃到飽品牌，開幕初期為「嚮辣」，當初客群鎖定20-35歲、追求精緻美味兼具優雅氛圍的年輕客群，主打單人1000元以內，就能無限享用多種美澳和牛、頂級海鮮，以及無限享用的自助吧，包括甜點法式布蕾、日式生乳燒，以及哈根達斯、COLD STONE等16款冰淇淋，也推出適合搭配麻辣鍋的5款吸睛調酒。

▲向辣最後一家分店「西門店」已於3/1停止營業。（圖／王品提供）

品牌去年3月改名為向辣，定位轉為追求熱情氛圍，同時更新菜單，主打798元就能享有澳洲和牛與多款海鮮吃到飽，原本全台有3家分店，不過創始店松江店、台中五權西店已於去年8月、11月熄燈，而最後一家西門店也在3月1日停止營運。王品表示，西門店原址將由「和牛涮」進駐。

王品也提到，今年目標新增30家以上門店，截至2月已開出5家全新門店，包含肉次方、青花驕嘉義中山北店等，未來也會陸續展店，或繼續「騰籠換鳥」，以更優質的品牌或店型，持續擴大集團版圖，提供消費者更多便利與優質的用餐體驗。

關鍵字： 美食雲 向辣 熄燈 結束營業

