「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場　3/4開放預購

▲法朋檸檬季5大品項3/16開賣。（圖／法朋提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

有「甜點界香奈兒」美譽的法朋烘焙甜點坊，其草莓季即將在3月15日結束，接著馬上在3月16日推出檸檬季，3月4日開放預購。

法朋烘焙甜點坊今年檸檬季企劃，品項包括蛋糕、霜淇淋、鐵盒餅乾與費南雪禮盒。「餘韻南國戚風蛋糕」呈現檸檬優雅的、立體的酸，以西西里黃檸檬為主角，基底為原味戚風蛋糕，搭配中澤奶霜，讓蛋糕體濃而不膩；內外層次則以蜜漬檸檬條、蜜漬檸檬丁堆疊果皮香與微苦回甘，再用檸檬淋面、檸檬甘納許與黃檸檬奶餡拉出酸度主線。5吋售價880元、7吋售價1600元，亦提供切片200元的入門選項。

▲島嶼香檸旅人蛋糕。

「島嶼香檸旅人蛋糕」以優利卡綠皮檸檬作為風味主軸，採綠檸檬麵糊為基底，並加入蜜漬檸檬丁、檸檬奶餡、檸檬果醬等結構，讓酸香在蛋糕體內外形成連續層次；配方中更使用法國白巧克力與天然奶油，讓酸度被更細緻地包裹；再結合日本熊本麵粉、農場雞蛋與杏仁粉，使口感更濕潤、組織更細，適合冰箱冷藏後切片享用，或作為辦公室與家庭茶點，單條售價680元。

▲三韻檸香費南雪禮盒。

法朋仁愛門市限定販售的「檸檬霜淇淋」，同樣採用西西里黃檸檬，風味鎖定在經典檸檬的乾淨酸香，吃起來不會只有冰與酸，而是入口柔滑、酸香綿長、尾韻清爽的節奏，再加上蜜漬檸檬與黃檸檬醬點綴，讓香氣更有記憶點，單支售價100元。

法朋檸檬季全品項3月4日開放預購，3月16日起正式販售。

▲亞尼克今年以雙茶饗宴為主題推出「京都宇治茶季」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，亞尼克「京都宇治茶季」正式開跑，以雙茶饗宴為主題，集結17款限定甜點，其中9款為全新品，涵蓋生乳捲、圓形蛋糕與切片點心三大品項，即日起上市。

7款生乳捲系列中，主打新品「極濃宇治焙茶生乳捲」，採用100%宇治一番茶與精研焙茶粉製作泡芙蛋糕與奶霜，用量加碼1.5倍，最後撒上焙茶粉，香氣層次鮮明，售價699元、12cm獨享捲630元。

另一亮點「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」以抹茶奶霜為芯，外淋抹茶杏仁巧克力脆皮、巧克力片裝飾，視覺與口感雙重加乘，售價799元，門市限定。「雪天使抹茶生乳捲」則以手工拉花呈現大理石紋路，搭配抹茶奶霜，售價699元。

