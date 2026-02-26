ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場　3/4開放預購

▲「甜點界香奈兒」檸檬季5大品項3/16開賣。（圖／法朋提供）

▲法朋檸檬季5大品項3/16開賣。（圖／法朋提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

有「甜點界香奈兒」美譽的法朋烘焙甜點坊，其草莓季即將在3月15日結束，接著馬上在3月16日推出檸檬季，3月4日開放預購。

法朋烘焙甜點坊今年檸檬季企劃，品項包括蛋糕、霜淇淋、鐵盒餅乾與費南雪禮盒。「餘韻南國戚風蛋糕」呈現檸檬優雅的、立體的酸，以西西里黃檸檬為主角，基底為原味戚風蛋糕，搭配中澤奶霜，讓蛋糕體濃而不膩；內外層次則以蜜漬檸檬條、蜜漬檸檬丁堆疊果皮香與微苦回甘，再用檸檬淋面、檸檬甘納許與黃檸檬奶餡拉出酸度主線。5吋售價880元、7吋售價1600元，亦提供切片200元的入門選項。

▲「甜點界香奈兒」檸檬季5大品項3/16開賣。（圖／法朋提供）

▲島嶼香檸旅人蛋糕。

「島嶼香檸旅人蛋糕」以優利卡綠皮檸檬作為風味主軸，採綠檸檬麵糊為基底，並加入蜜漬檸檬丁、檸檬奶餡、檸檬果醬等結構，讓酸香在蛋糕體內外形成連續層次；配方中更使用法國白巧克力與天然奶油，讓酸度被更細緻地包裹；再結合日本熊本麵粉、農場雞蛋與杏仁粉，使口感更濕潤、組織更細，適合冰箱冷藏後切片享用，或作為辦公室與家庭茶點，單條售價680元。

▲「甜點界香奈兒」檸檬季5大品項3/16開賣。（圖／法朋提供）

▲三韻檸香費南雪禮盒。

法朋仁愛門市限定販售的「檸檬霜淇淋」，同樣採用西西里黃檸檬，風味鎖定在經典檸檬的乾淨酸香，吃起來不會只有冰與酸，而是入口柔滑、酸香綿長、尾韻清爽的節奏，再加上蜜漬檸檬與黃檸檬醬點綴，讓香氣更有記憶點，單支售價100元。

法朋檸檬季全品項3月4日開放預購，3月16日起正式販售。

▲亞尼克今年以雙茶饗宴為主題推出「京都宇治茶季」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，亞尼克「京都宇治茶季」正式開跑，以雙茶饗宴為主題，集結17款限定甜點，其中9款為全新品，涵蓋生乳捲、圓形蛋糕與切片點心三大品項，即日起上市。

7款生乳捲系列中，主打新品「極濃宇治焙茶生乳捲」，採用100%宇治一番茶與精研焙茶粉製作泡芙蛋糕與奶霜，用量加碼1.5倍，最後撒上焙茶粉，香氣層次鮮明，售價699元、12cm獨享捲630元。

另一亮點「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」以抹茶奶霜為芯，外淋抹茶杏仁巧克力脆皮、巧克力片裝飾，視覺與口感雙重加乘，售價799元，門市限定。「雪天使抹茶生乳捲」則以手工拉花呈現大理石紋路，搭配抹茶奶霜，售價699元。
 

關鍵字： 美食雲 法朋 檸檬季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【你各位要倒大楣了】海軍垃圾亂丟！　艦長印章、軍帽漂上岸超傻眼

推薦閱讀

台中會展中心全家便利店開幕、巨型姆明復展　美食街6月登場

台中會展中心全家便利店開幕、巨型姆明復展　美食街6月登場

台北萬豪Buffet主餐買1送1　最高省1700元

台北萬豪Buffet主餐買1送1　最高省1700元

彰化免費景點懶人包！櫻桃小丸子現身八卦山

彰化免費景點懶人包！櫻桃小丸子現身八卦山

「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場

「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場

淡水賞櫻、木蓮花　2日遊跟著玩

淡水賞櫻、木蓮花　2日遊跟著玩

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

礁溪24小時不打烊美人湯！

礁溪24小時不打烊美人湯！

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

島語自助餐廳進軍台南

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

虎林市場「神秘黑糖糕」每周只賣一天

鶯歌美食一日遊必吃清單！

緯豆集團新品牌「心開冰室」3/1試營運

台北燈節「變形金剛主燈」點亮花博

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

熱門行程

最新新聞更多

台中會展中心全家便利店開幕、巨型姆明復展　美食街6月登場

台北萬豪Buffet主餐買1送1　最高省1700元

彰化免費景點懶人包！櫻桃小丸子現身八卦山

「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場

淡水賞櫻、木蓮花　2日遊跟著玩

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

礁溪24小時不打烊美人湯！

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366