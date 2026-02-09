ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
30家在地餐飲品牌拼創意　高雄冬日遊樂園推出超人vs怪獸造型美食

▲高雄冬日遊樂園推出超人vs怪獸創意美食。（圖／取自高雄市政府網站）

▲高雄冬日遊樂園推出超人vs怪獸創意美食。（圖／取自高雄市政府網站）

記者黃士原／台北報導

高雄年度觀光節慶活動「高雄冬日遊樂園」將從2月7日起至3月1日登場，以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名IP「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭。響應經典角色，經發局特別企劃高雄造型美食大對決活動，串聯30家知名餐飲品牌，以超人、怪獸經典元素推出期間限定創意造型美食。

▲高雄冬日遊樂園推出超人vs怪獸創意美食。（圖／取自高雄市政府網站）

▲旗山老店迷路糖藝鋪最有名的春捲包冰淇淋，特別推出怪獸造型。（圖／取自高雄市政府網站）

高市經發局長廖泰翔表示，今年燈會除了在愛河灣的主展區外，還特別企劃「擊餓超人 VS 爆食怪獸」活動，本次活動總計30家業者參與，將餐飲與本屆冬日遊樂園主角結合，以造型、口味等特色融入其中，包括老江紅茶牛奶的「怪獸爆擊摩天大樓吐司塔」、麟粥宮的「宇宙忍者：巴魯坦龍蝦祭」、鸚鵡螺餐酒館的「【巴爾坦星人的復仇】海怪魷魚蚌獸白酒墨魚麵」、咕嚕咕嚕家的「M78星雲雞肉起司歐姆蛋咖哩飯」。

▲高雄冬日遊樂園推出超人vs怪獸創意美食。（圖／取自高雄市政府網站）

▲咕嚕咕嚕家推出超可愛「M78星雲雞肉起司歐姆蛋咖哩飯」。（圖／取自高雄市政府網站）

經發局表示，這次活動不只要讓大家大飽口福，2月7日起，民眾只要前往30家合作名店與限定造型美食打卡合影，公開上傳IG限時動態並標記經發局官方帳號（@edbkh），經店員確認後即可享有現場獨家優惠。

此外，活動期間天天抽限量的「光之禮物包」（內含高雄燈會聯名一卡通與貼紙），春節期間初一至初五更加碼送出粉絲瘋搶的「超人盲盒」（期間限定城市聯名商品），最終壓軸大獎則是iPhone 17 Pro （256GB）。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【這髮型太潮】騎腳踏車阿北後腦杓竟是超大蜘蛛造型！

