江振誠x青森周10年　串聯全台30家餐飲「創作60道菜色」

▲青森周與全台30家餐飲品牌攜手合作，各自以青森文化、食材與城市記憶為靈感，創作出不同的料理、甜點與飲品。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本青森縣與名廚江振誠攜手推動當地觀光邁入第10年，相較過去都是在RAW舉辦餐會，今年首度跨出單一餐廳，與全台30家餐飲品牌合作，各自以青森文化、食材與城市記憶為靈感，創作出不同的料理、甜點與飲品，合計60多道，活動2月7日開始到2月15日。

青森縣與江振誠、RAW的合作始於2016年的東北三縣「食彩陸奧」計劃，2017年至2018年雙方持續合作，以「青森周」方式讓台灣進一步認識當地文化與食材，也成為RAW的年度企劃。今年雙方合作邁入第10年，首度跨出單一餐廳，與全台30家餐飲品牌攜手合作，包括米其林餐廳、精品麵包店、甜點專門店到亞洲50大酒吧，讓活動不再僅限於一個場域，而是真正走入台灣不同城市與日常。

▲archi「青森咖喱牛奶味噌義大利麵」。（圖／業者提供）

江振誠表示，過去的青森周門檻有點高，首先要能訂到RAW的位子，第二它是用套餐來呈現，理念傳達的受眾有限，所以覺得這一次應該要走入日常，在活動期間內，大家可以在早餐、下午茶、午餐、晚餐，甚至是喝一杯調酒，都可以體驗到青森元素，因此這次找了北中南共30家的餐飲品牌來合作，推出全新企劃「十年青森 全島應援開催」。

▲小缽筷「生薑味噌溫沙拉」。（圖／業者提供）

2月7日至2月15日參與青森周的30家店，各自以青森文化、食材與城市記憶為靈感，創作出各式各樣的作品，像是宜蘭凱渡酒店archi以咖哩牛奶味噌拉麵為主軸，推出青森咖哩牛奶味噌義大利麵，Daily Ping研發出5款青森蘋果甜點與奶茶，台中的小缽筷推出生薑味噌溫沙拉，元紀台灣菜則是把青森蘋果與銀耳做成甜品。

▲香色「青森干貝／青天霹靂米／梅干菜」。（圖／業者提供）

▲朧粵「青森蘋果燉南北杏鮮鮑」。（圖／業者提供）

看到30家品牌創作出的數十道料理，江振誠第一時間就是主廚魂上身，想把它們配成一套包含開胃小點、前菜、主餐到甜點的完整菜單，如果可以的話，想要全部都能吃到。如果排優先順序的話，他最想先行品嚐朧粵的「青森蘋果燉南北杏鮮鮑」、「醋珠鮮貝欖菜甜豆仁」，想了解中菜如何與青森融合。

以下為30家餐飲品牌與創作菜色。

