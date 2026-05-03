挖寶彰化二林5家在地人愛店！500碗推薦炸粿、隱藏版赤牛麵

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文／ReadyGo

說到彰化美食，很多人會先想到鹿港、彰化市，但小編這次到二林才發現，二林的市場美食密度高到誇張，而且不是那種「吃一口打卡」的店，是會讓你默默把碗扒乾淨、再回頭外帶的那種實力派。從清晨的爌肉飯開場，到炸到卡滋的肉圓、500碗推薦的炸粿，再用一碗傳說中的赤牛麵收肚子，最後買顆無名高麗菜煎餅邊走邊吃——真的不誇張，來二林會胖，是很合理的事。

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陽光老店爌肉飯

第一站小編直接衝這家老店，原因很簡單：它的爌肉一上桌就很有氣勢，滷到焦糖色澤、油亮但不油膩。不是那種靠滷汁濃到蓋過一切的爌肉——瘦肉不乾柴、口感扎實，卻越嚼越嫩；肥肉那段更是強項，咬下去會有一種黏唇感，但不會膩口。

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肥瘦都能選，半熟蛋是靈魂

它的滷汁比例鹹甜剛好、豬肉香氣很明顯，配上酸菜超下飯。再加一顆半熟蛋，蛋黃拌進飯裡，整碗瞬間變成「會想扒到見底」的那種滿足。

陽光老店爌肉飯

地址：彰化縣二林鎮儒林路二段484號

電話：04－8965536

營業時間：05：30－02：00（周三、四休息）

肉圓壽

這家生意真的很好，站在旁邊看就知道，大家不是來嚐鮮，是在地人常吃的店。它最讓小編驚喜的是外皮，炸到非常酥，咬下去有明顯的「卡滋」聲，而且不是硬脆，是帶一點彈的酥脆感。

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筍丁＋肉條餡很有口感

內餡也很有存在感，除了筍丁之外，肉是做成條狀，不是碎肉，咬起來更有口感。再淋上鹹甜交錯的醬汁，有香菜更加分，整體是「越嚼越香」的路線。

肉圓壽

地址：彰化縣二林鎮中山路119號

電話：04－8967247

營業時間：08：00－18：00

阿源炸粿

如果你喜歡炸物，這家真的要排進去。它走的是現點現炸，等一下是常態，但端上桌那瞬間就會覺得值得！外皮薄薄一層卻炸得很酥，咬下去會先聽到聲音，再感受到裡面餡料的甜與汁。

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必點蚵炸、蝦捲

小編最推蚵炸——據說是王功直送的蚵仔，咬下去鮮味很直接，配上店家沾醬再加一點辣，整個「香、甜、鮮」會一起衝上來。蝦捲也很有記憶點，蝦肉存在感很強，吃得到肥美的口感，完全不是空虛的炸捲。

阿源炸粿

地址：彰化縣二林鎮儒林路二段458號

電話：04－8966966

營業時間：周三公休（其餘時間依現場為主，建議早點到）

赤牛麵

一開始以為是牛肉麵店，結果完全不是。赤牛麵的精髓是那碗湯麵，湯頭是豬大骨底，但喝起來不厚重，反而很順口；再加上蹦皮與肉燥，湯裡會多一層油香與膠質感，最後再冒出一點蝦米香氣，整體層次很「古早味但不單調」。它厲害的地方在於，看起來很家常，但入口會覺得這味道外面真的少見。如果你平常就愛切仔麵、愛吃黑白切，這家會很對味。

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赤牛麵

地址：彰化縣二林鎮中山路92巷28號

電話：04－8960983

營業時間：08：00－16：00

二林無名高麗菜煎餅

最後一站小編會用這顆煎餅收尾，原因很簡單：它很適合邊走邊吃，而且剛起鍋真的香到不行。外皮炸得金黃酥脆，咬下去會先有麵皮香，接著是內餡高麗菜的清甜，簡單但很耐吃。

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高麗菜甜味鎖在裡面

如果你吃到熱的，會覺得它像炸的水煎包，但剛出爐很燙，真的要小心一點。把這顆高麗菜煎餅留到最後，完全是完美的收尾！熱熱拿在手上，外層喀滋酥香，裡面高麗菜甜味被鎖住。

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二林無名高麗菜煎餅

地址：彰化縣二林鎮新生路40號

營業時間：06：00－17：00

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