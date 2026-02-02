ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

出示當日10K跑步紀錄　貳樓餐廳送綠超人藜麥佛陀碗

▲出示當日10K跑步紀錄　貳樓餐廳送綠超人藜麥佛陀碗。（圖／貳樓提供）

▲出示當日10K跑步紀錄，貳樓餐廳送綠超人藜麥佛陀碗。（圖／貳樓提供）

記者黃士原／台北報導

早午餐知名品牌「貳樓餐廳」為了幫助大家保持運動習慣、吃得更好，即日起推出10K挑戰活動，3月底前平日期間，出示當日10K跑步紀錄即贈送一份「綠超人藜麥佛陀碗」。

為了幫助民眾一同開啟跑步生活、維持運動習慣，貳樓推出「10K跑者挑戰」，於今日起至3月底平日期間，至貳樓出示當日10K跑步紀錄，配速低於7分，滿足低消即贈送一份「綠超人藜麥佛陀碗」。2月22日更加碼推出只要出示當日10K跑步紀錄，配速低於7分且路線圖內有包含「2」的圖案，滿足低消即贈送指定早午餐一份。

▲生乳捲驚喜盲盒有4種口味。（圖／亞尼克提供）

另外，亞尼克YTM蛋糕販賣機去年推出1.3萬盒生乳捲盲盒完售，今年回歸推出4種口味，包括金家ㄟ聯名「濟州橘風巧克力（原價565元）」、「戲雪尋莓（原價495元）」、「香草布丁（原價420元）」，以及期間限定「黑金宇治抹茶（原價660元）」，每盒420元，最高現省240元。

2月17日至19日期間至亞尼克門市單筆消費888元，就能抽切片蛋糕、隨手小點，中獎率100%，最大獎為生乳捲1條，口味依門市供應為準，不得挑選及更換。

關鍵字： 美食雲 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

大聲逛JYP「遇到BIGBANG舞者」　抓住逼問：妳跑到這裡工作？！

推薦閱讀

出示當日10K跑步紀錄送藜麥佛陀碗

出示當日10K跑步紀錄送藜麥佛陀碗

玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

一沐日開賣「椒麻奶茶」加入2種花椒　3等級麻度可選

一沐日開賣「椒麻奶茶」加入2種花椒　3等級麻度可選

超商買惜食、回收舊3C都能賺「綠點」抵消費

超商買惜食、回收舊3C都能賺「綠點」抵消費

正對壯闊火炎山喝咖啡！台中后里一日遊

正對壯闊火炎山喝咖啡！台中后里一日遊

亞尼克推「生乳捲驚喜盲盒」有4口味　最高可省240元

亞尼克推「生乳捲驚喜盲盒」有4口味　最高可省240元

住北市5星級飯店贈3千元餐飲抵用券

住北市5星級飯店贈3千元餐飲抵用券

極千葉火鍋加碼「金莎巧克力吃到飽」

極千葉火鍋加碼「金莎巧克力吃到飽」

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

春節及228連假海運疏運　備妥身分證件、遵守行動電源相關規定

春節及228連假海運疏運　備妥身分證件、遵守行動電源相關規定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

板橋人瘋搶蛋糕！鋪滿至少20顆新鮮大草莓

2026九族櫻花祭40週年粉紅風暴　4米高萌貓＋震撼火舞春節連假必衝

姓名「中3個馬」免費住關西六福莊

藏壽司2/5菜單大改版　新推5個價格

麻古茶坊「4公升分享壺」回歸　迷客夏開賣磁吸小燈箱

北投「奇岩4號綠地」33株梅花綻放

跟著「2026北橫櫻花散步地圖」　賞櫻去

世界最美窗景！露易斯湖城堡住２晚獨享晨昏

中國水景之最　九寨溝歸來不看水

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

出示當日10K跑步紀錄送藜麥佛陀碗

玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

一沐日開賣「椒麻奶茶」加入2種花椒　3等級麻度可選

超商買惜食、回收舊3C都能賺「綠點」抵消費

正對壯闊火炎山喝咖啡！台中后里一日遊

亞尼克推「生乳捲驚喜盲盒」有4口味　最高可省240元

住北市5星級飯店贈3千元餐飲抵用券

極千葉火鍋加碼「金莎巧克力吃到飽」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366