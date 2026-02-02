▲出示當日10K跑步紀錄，貳樓餐廳送綠超人藜麥佛陀碗。（圖／貳樓提供）

記者黃士原／台北報導

早午餐知名品牌「貳樓餐廳」為了幫助大家保持運動習慣、吃得更好，即日起推出10K挑戰活動，3月底前平日期間，出示當日10K跑步紀錄即贈送一份「綠超人藜麥佛陀碗」。

為了幫助民眾一同開啟跑步生活、維持運動習慣，貳樓推出「10K跑者挑戰」，於今日起至3月底平日期間，至貳樓出示當日10K跑步紀錄，配速低於7分，滿足低消即贈送一份「綠超人藜麥佛陀碗」。2月22日更加碼推出只要出示當日10K跑步紀錄，配速低於7分且路線圖內有包含「2」的圖案，滿足低消即贈送指定早午餐一份。

▲生乳捲驚喜盲盒有4種口味。（圖／亞尼克提供）

另外，亞尼克YTM蛋糕販賣機去年推出1.3萬盒生乳捲盲盒完售，今年回歸推出4種口味，包括金家ㄟ聯名「濟州橘風巧克力（原價565元）」、「戲雪尋莓（原價495元）」、「香草布丁（原價420元）」，以及期間限定「黑金宇治抹茶（原價660元）」，每盒420元，最高現省240元。

2月17日至19日期間至亞尼克門市單筆消費888元，就能抽切片蛋糕、隨手小點，中獎率100%，最大獎為生乳捲1條，口味依門市供應為準，不得挑選及更換。