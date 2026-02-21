大安森林公園散策　活水飛輪健身、賞大漁櫻

▲大安森林公園搭捷運就能輕鬆抵達，是台北人走春首選之一。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

台北人想就近走春，在大自然中放鬆身心，位於市中心的大安森林公園是首選之一。除能利用園內設置戶外健身設施「活水飛輪」運動健身，二月中旬後逢大漁櫻花期，賞花不用求遠。

▲▼以戶外健身房概念打造的活水飛輪，隱身於綠意中，透過踩踏產生的動能帶動水池循環。（圖／公園處提供）



大安森林公園猶如一座大型的城市綠肺，除了是民眾散步、健走與野餐去處之外，隱身在生態池畔，以戶外健身房概念打造的活水飛輪，透過踩踏產生的動能帶動水池循環、活化水質，讓民眾在運動健身的同時，也能為生態環境盡一份心力。

▲建國南路側3號口及涼亭旁的大漁櫻，每年2月中旬至3月上旬進入最佳賞花期。（資料照／公園處提供）

位於建國南路側3號出入口及涼亭旁的大漁櫻，每年2月中旬至3月上旬進入最佳賞花期，喜歡賞花的民眾別錯過。

▲大生態池吸引夜鷺、黃頭鷺與小白鷺棲息與繁殖，每年春夏是最佳觀賞季節。（圖／記者彭懷玉攝）

自然生態也是公園內的亮點。生態池中有兩座小島，周邊種植水柳、榕樹、茄冬、苦楝，以及蝴蝶食草、蜜源等植物。也因小島上沒有人為干擾，吸引大量夜鷺、黃頭鷺與小白鷺在此棲息與繁殖，又被暱稱為「鳥島」，每年春夏進入最佳觀賞季節。不過，公園處提醒，民眾觀察野生動物應保持適當距離，切勿餵食，以維護園區生態平衡。

▲大安森林公園如同城市之肺，是民眾野餐好去處。（圖／公園處提供）



大安森林公園

交通資訊

捷運路線：搭淡水信義線至大安森林公園捷運站2、3、4、5號出口。

公車路線：搭18、207、211、235、237、278、278區、284、295、295副、52、568、662、663、680、688、72、949、和平幹線、復興幹線至大安森林公園站；0東、1503、20、22、226、38、88、88區、信義幹線、台北觀光巴士紅線至捷運大安森林公園站。