ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大安森林公園散策　活水飛輪健身、賞大漁櫻

▲大安森林公園大生態池,大生態池「鳥島」,大安森林公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大安森林公園搭捷運就能輕鬆抵達，是台北人走春首選之一。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

台北人想就近走春，在大自然中放鬆身心，位於市中心的大安森林公園是首選之一。除能利用園內設置戶外健身設施「活水飛輪」運動健身，二月中旬後逢大漁櫻花期，賞花不用求遠。

▲大安森林公園。（圖／公園處提供）

▲▼以戶外健身房概念打造的活水飛輪，隱身於綠意中，透過踩踏產生的動能帶動水池循環。（圖／公園處提供）

▲大安森林公園。（圖／公園處提供）

大安森林公園猶如一座大型的城市綠肺，除了是民眾散步、健走與野餐去處之外，隱身在生態池畔，以戶外健身房概念打造的活水飛輪，透過踩踏產生的動能帶動水池循環、活化水質，讓民眾在運動健身的同時，也能為生態環境盡一份心力。

▲大安森林公園。（圖／公園處提供）

▲建國南路側3號口及涼亭旁的大漁櫻，每年2月中旬至3月上旬進入最佳賞花期。（資料照／公園處提供）

位於建國南路側3號出入口及涼亭旁的大漁櫻，每年2月中旬至3月上旬進入最佳賞花期，喜歡賞花的民眾別錯過。

▲大安森林公園大生態池,大生態池「鳥島」,大安森林公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大生態池吸引夜鷺、黃頭鷺與小白鷺棲息與繁殖，每年春夏是最佳觀賞季節。（圖／記者彭懷玉攝）

自然生態也是公園內的亮點。生態池中有兩座小島，周邊種植水柳、榕樹、茄冬、苦楝，以及蝴蝶食草、蜜源等植物。也因小島上沒有人為干擾，吸引大量夜鷺、黃頭鷺與小白鷺在此棲息與繁殖，又被暱稱為「鳥島」，每年春夏進入最佳觀賞季節。不過，公園處提醒，民眾觀察野生動物應保持適當距離，切勿餵食，以維護園區生態平衡。

▲大安森林公園。（圖／公園處提供）

▲大安森林公園如同城市之肺，是民眾野餐好去處。（圖／公園處提供）

大安森林公園
交通資訊
捷運路線：搭淡水信義線至大安森林公園捷運站2、3、4、5號出口。
公車路線：搭18、207、211、235、237、278、278區、284、295、295副、52、568、662、663、680、688、72、949、和平幹線、復興幹線至大安森林公園站；0東、1503、20、22、226、38、88、88區、信義幹線、台北觀光巴士紅線至捷運大安森林公園站。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 大安森林公園 活水飛輪 鳥島 2026走春

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

推薦閱讀

老旅社再造重返阿嬤年代旅的行時光

老旅社再造重返阿嬤年代旅的行時光

日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費

日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費

北市公園騎活水飛輪、櫻花2月中綻放

北市公園騎活水飛輪、櫻花2月中綻放

玩維也納必存「百水先生建築」導覽攻略

玩維也納必存「百水先生建築」導覽攻略

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

奧地利最高建築「多瑙河塔」

奧地利最高建築「多瑙河塔」

米其林必比登8連霸餐廳一次看

米其林必比登8連霸餐廳一次看

台中千層控激推「不輸日本Harbs」！

台中千層控激推「不輸日本Harbs」！

2025新開幕人氣餐廳整理

2025新開幕人氣餐廳整理

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台5家必比登牛肉麵整理包

台北4大「山林親水步道」懶人包

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

新竹不再是美食沙漠「15家獲必比登」

米其林必比登8連霸餐廳一次看

阿里山賞櫻2日玩法　夜賞昭和櫻

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

北市公園騎活水飛輪、櫻花2月中綻放

熱門行程

最新新聞更多

老旅社再造重返阿嬤年代旅的行時光

日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費

北市公園騎活水飛輪、櫻花2月中綻放

玩維也納必存「百水先生建築」導覽攻略

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

奧地利最高建築「多瑙河塔」

米其林必比登8連霸餐廳一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366