2026台南月津港燈節、新營波光節2/7登場　走進浪漫夢境森林

▲2026台南月津港燈節將於明年2月初登場。圖為過去畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2026月津港燈節及新營波光節，將於明年2月7日登場，展期長達30天。此外，農曆年期間也適逢後壁區的國際蘭展開展，讓旅客能白天賞花，夜晚欣賞浪漫燈海。

▲▼一年一度的台南月津港燈節明年展期長達30天。圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

台南市政府文化局表示，2026月津港燈節將於明年2月7日至3月8日登場，並於2月7日在鹽水月津港親水公園舉行開幕，30天展期共有59組藝術創作，並分為三大燈區。藝術燈區邀請20組藝術家團隊，創作出20組作品，其中包含日本與韓國等國外藝術家。

月津超新星燈區提供新秀藝術家及大專院校學生發揮創意的場域，以「此時此刻」為主題，選出12件水上作品及8件船屋作品。日前已搶先開跑展出的巷弄燈區（漫月美行動特展）以「透明的某日」為策展主題，有7件新設作品、12件常設作品及1檔展覽於街區巷弄展出。

▲▼新營波光節近年成為當地夜晚觀光新亮點。（圖／台南市政府提供）

近年推出的「2026新營波光節」則同樣自2月7日起至3月8日止，展期為30天，策展主題為「光之夢」，打造天鵝湖成為一座會發光的夢境森林，並首次結合IP角色，營造適合親子同遊的燈節氛圍。展區規劃7大主題作品、2件IP，並與18個店家合作，開幕夜預定於2月8日舉行。