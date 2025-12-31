ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2026台南月津港燈節、新營波光節2/7登場　走進浪漫夢境森林

▲▼2025台南月津港燈節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2026台南月津港燈節將於明年2月初登場。圖為過去畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2026月津港燈節及新營波光節，將於明年2月7日登場，展期長達30天。此外，農曆年期間也適逢後壁區的國際蘭展開展，讓旅客能白天賞花，夜晚欣賞浪漫燈海。

▲▼2025台南月津港燈節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼一年一度的台南月津港燈節明年展期長達30天。圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025台南月津港燈節。（圖／記者蔡玟君攝）

台南市政府文化局表示，2026月津港燈節將於明年2月7日至3月8日登場，並於2月7日在鹽水月津港親水公園舉行開幕，30天展期共有59組藝術創作，並分為三大燈區。藝術燈區邀請20組藝術家團隊，創作出20組作品，其中包含日本與韓國等國外藝術家。

月津超新星燈區提供新秀藝術家及大專院校學生發揮創意的場域，以「此時此刻」為主題，選出12件水上作品及8件船屋作品。日前已搶先開跑展出的巷弄燈區（漫月美行動特展）以「透明的某日」為策展主題，有7件新設作品、12件常設作品及1檔展覽於街區巷弄展出。

▲2025新營波光節將於本週迎來開展後的第一個連假，做為台南溪北地區的燈節新品牌，策展團隊將新營天鵝湖公園打造為新銳藝術家發揮想像力創作的舞台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲▼新營波光節近年成為當地夜晚觀光新亮點。（圖／台南市政府提供）

▲台南市文化局首度舉辦「2024新營波光節」，活動甫落幕即傳來捷報，榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，在國際設計圈嶄露頭角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近年推出的「2026新營波光節」則同樣自2月7日起至3月8日止，展期為30天，策展主題為「光之夢」，打造天鵝湖成為一座會發光的夢境森林，並首次結合IP角色，營造適合親子同遊的燈節氛圍。展區規劃7大主題作品、2件IP，並與18個店家合作，開幕夜預定於2月8日舉行。

關鍵字： 台南旅遊 台南月津港燈節 新營波光節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

夢到蛇＝生男還是生女？ 謝京穎.書偉雙胞胎性別大公開！

推薦閱讀

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

恆春隱藏看海角落！撿海漂垃圾換咖啡

恆春隱藏看海角落！撿海漂垃圾換咖啡

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366