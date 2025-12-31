ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
火影忍者一樂拉麵進駐西門町商圈　99元限量豚骨拉麵搶先吃

▲官方授權「一樂拉麵」8/10開始試營運　穿戴火影忍者配件送煎餃。（圖／記者黃士原攝）

▲一樂招牌豚骨拉麵。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由日本官方正式授權的火影忍者一樂拉麵，繼10月回歸開出台北城中店後，昨晚宣布進駐西門町，今日起開始試營運，而且到明年1月11日之前，一樂招牌豚骨拉麵特價99元，每日限量99名。

火影忍者一樂拉麵原型正是作者岸本齊史最愛吃的九州拉麵，以濃郁豚骨湯頭為主，拉麵品項有一樂招牌豚骨拉麵（260元）、一樂豚骨味噌拉麵（310元）、火遁爆辛拉麵（430元）、豚骨味噌叉燒拉麵（370元）、魚介豚骨拉麵（310元），另外還可以加麵、筍乾、糖心蛋、海苔等。除了拉麵，店裡還有秘傳煎餃、炸唐揚雞、火烤骰子牛丼飯、炸豬排飯等多元餐點，同時滿足飯、麵愛好者需求。

▲一樂拉麵・台北西門店。（圖／取自火影忍者一樂拉麵臉書）

▲一樂拉麵台北西門店今日起試營運。（圖／取自火影忍者一樂拉麵臉書）

由日本官方正式授權的火影忍者一樂拉麵，2021年8月首度登台，信義旗艦店進駐威秀影城，2023年8月開出新竹大魯閣店，不過後來兩家店分別於2023年10月、2024年6月熄燈，官方曾預告要在台北、台中開新店，但一直未有消息。相隔1年後，今年10月正式回歸，店址落腳台北城中商圈的開封街。

在10月開出台北城中店後，昨晚官方宣布進駐西門町，今日起開始試營運，而且到明年1月11日之前，一樂招牌豚骨拉麵特價99元，每日限量99名。除了試營運第一天供餐時間為下午16:30起，其餘日期皆為上午11:00開始供餐。

▲麵屋一燈台中港店限定「山葵海老雞豚拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

另外，被譽為「東京拉麵之王」的麵屋一燈則是年底前再展新店，正式進駐MITSUI OUTLET PARK台中港，延續各店各自擁有限定口味的傳統，推出「山葵海老雞豚拉麵」，在經典雞豚拉麵中加入特選山葵，細膩展現山葵香氣，微辣不嗆鼻，配上鮮香白蝦與淡菜。

慶祝麵屋一燈台中港店開幕，明年1月2日前，來店現場用餐即可享整單88折優惠。明年1月3日至1月10日點用限定拉麵，即可獲得「第2碗半價券」1張（每人限領1次，隔日即可使用，效期30天）。

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

