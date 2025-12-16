福岡星野集團新飯店明年7月開　每晚1340元起、房內享海峽景觀

▲BEB5門司港 by 星野集團明年7月開幕，坐擁海峽景觀。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

福岡又將有新飯店！星野集團宣布，旗下旅宿品牌「BEB5門司港」將於明年7月24日開幕。飯店最大亮點，是所有客房全部擁有海峽景觀，公共空間也能一覽海峽壯麗全景。飯店從即日起開放預訂，雙人入住每晚6600日圓起（約新台幣1340元）。

▲BEB5門司港外觀。

「BEB5門司港」是星野集團首次進駐福岡的旅宿，該品牌以「居酒屋以上、旅行未滿」為概念、主打與好友輕鬆相聚。「BEB5門司港」距離JR門司港站走路只要4分鐘，結合門司港懷舊街區與關門海峽的地理優勢，提出專屬於此地的BEB風格住宿提案，不僅有大浴場、咖啡廳、餐廳，還有頂樓觀景台。

位於飯店最頂樓、24小時開放的公共空間「TAMARIBA」，可一覽關門海峽的壯麗全景，從白天船隻往來的熱鬧景象、夕陽染紅天際的時刻，到夜晚點燈後的關門大橋與閃耀城市夜景，隨著時間流轉展現不同風貌。

館內鼓勵旅客攜帶外食，將在地美食帶到公共空間，一邊欣賞絕景、一邊與好友暢聊，度過專屬於BEB的「居酒屋以上」夜晚。

▲客房示意圖。

此外，全館119間客房全部坐擁海峽景觀，房型包含適合3人入住的「海峽雙床房」，以及最多可4人入住、宛如秘密基地般的「高台房（ヤグラルーム）」，可依人數與旅行風格自由選擇。每間客房皆設有面窗的大型臥榻，讓旅客在房內即可悠閒欣賞關門海峽與船舶往來的景致。

▲The Gate Hotel 福岡 by HULIC大廳的露台座位。（圖／業者提供，下同）

在今年新開幕的福岡飯店中，「The Gate Hotel 福岡 by HULIC」也備受旅客喜愛。「The Gate Hotel 福岡 by HULIC」與福岡地下鐵天神站共構，一出站就能抵達飯店。

▲全日餐廳 「Anchor Grill Fukuoka」。

飯店大廳設於19樓，在「Lobby Lounge」的露台座位，可俯瞰福岡城市景觀；全日餐廳 「Anchor Grill Fukuoka」則提供使用在地食材製作的炭烤料理，搭配開闊視野，享受視覺與味覺的雙重饗宴。

▲套房「THE GATE」景觀。

▲客房示意圖。

客房樓層位於 10樓至18樓，共規劃 6種房型，可依不同旅行目的選擇入住。其中，可一覽博多灣與中洲方向景致的套房「THE GATE」，展現極致景觀魅力；主力房型 「Classy」 與 「Essential」 則兼具機能性與舒適度，打造可悠閒休憩的空間。

